松山ケンイチ・杉咲花らに栄冠「第59回ブルーリボン賞」発表
【ブルーリボン賞／モデルプレス＝1月26日】在京スポーツ新聞7社の映画担当記者で構成される東京映画記者会が制定する映画賞「第59回ブルーリボン賞」が決定した。
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作品賞を「シン・ゴジラ」（庵野秀明総監督、樋口真嗣監督）、監督賞を片渕須直監督（「この世界の片隅に」）が受賞したほか、主演男優賞に松山ケンイチ（「聖の青春」他）、主演女優賞に大竹しのぶ（「後妻業の女」）、助演男優賞にリリー・フランキー（「SCOOP！」「聖の青春」他）、助演女優賞に杉咲花（「湯を沸かすほどの熱い愛」）、新人賞に岡村いずみ（「ジムノペディに乱れる」）がそれぞれ輝いた。
ほか、特別賞を「君の名は。」（新海誠監督）、外国作品賞を「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」（ギャレス・エドワーズ監督）が受賞。日本作品ベスト10には「怒り」「シン・ゴジラ」「君の名は。」などの話題作が選出された。（modelpress編集部）
作品賞：「シン・ゴジラ」（庵野秀明総監督、樋口真嗣監督）
監督賞：片渕須直監督（「この世界の片隅に」）
主演男優賞：松山ケンイチ（「聖の青春」他）
主演女優賞：大竹しのぶ（「後妻業の女」）
助演男優賞：リリー・フランキー（「SCOOP！」「聖の青春」他）
助演女優賞：杉咲花（「湯を沸かすほどの熱い愛」）
新人賞：岡村いずみ（「ジムノペディに乱れる」）
特別賞：「君の名は。」（新海誠監督）
外国作品賞：「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」（ギャレス・エドワーズ監督）
日本作品ベスト10
「怒り」
「君の名は。」
「後妻業の女」
「聖の青春」
「シン・ゴジラ」
「SCOOP！」
「永い言い訳」
「湯を沸かすほどの熱い愛」
「リップヴァンウィンクルの花嫁」
「64―ロクヨン―」
外国作品ベスト10
「オデッセイ」
「キャロル」
「スーサイド・スクワッド」
「ズートピア」
「スポットライト 世紀のスクープ」
「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」
「ハドソン川の奇跡」
「ブリッジ・オブ・スパイ」
「リリーのすべて」
「レヴェナント 蘇えりし者」
「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」
※50音順
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作品賞を「シン・ゴジラ」（庵野秀明総監督、樋口真嗣監督）、監督賞を片渕須直監督（「この世界の片隅に」）が受賞したほか、主演男優賞に松山ケンイチ（「聖の青春」他）、主演女優賞に大竹しのぶ（「後妻業の女」）、助演男優賞にリリー・フランキー（「SCOOP！」「聖の青春」他）、助演女優賞に杉咲花（「湯を沸かすほどの熱い愛」）、新人賞に岡村いずみ（「ジムノペディに乱れる」）がそれぞれ輝いた。
ほか、特別賞を「君の名は。」（新海誠監督）、外国作品賞を「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」（ギャレス・エドワーズ監督）が受賞。日本作品ベスト10には「怒り」「シン・ゴジラ」「君の名は。」などの話題作が選出された。（modelpress編集部）
■「第59回ブルーリボン賞」受賞作品・受賞者
作品賞：「シン・ゴジラ」（庵野秀明総監督、樋口真嗣監督）
監督賞：片渕須直監督（「この世界の片隅に」）
主演男優賞：松山ケンイチ（「聖の青春」他）
主演女優賞：大竹しのぶ（「後妻業の女」）
助演男優賞：リリー・フランキー（「SCOOP！」「聖の青春」他）
助演女優賞：杉咲花（「湯を沸かすほどの熱い愛」）
新人賞：岡村いずみ（「ジムノペディに乱れる」）
特別賞：「君の名は。」（新海誠監督）
外国作品賞：「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」（ギャレス・エドワーズ監督）
日本作品ベスト10
「怒り」
「君の名は。」
「後妻業の女」
「聖の青春」
「シン・ゴジラ」
「SCOOP！」
「永い言い訳」
「湯を沸かすほどの熱い愛」
「リップヴァンウィンクルの花嫁」
「64―ロクヨン―」
外国作品ベスト10
「オデッセイ」
「キャロル」
「スーサイド・スクワッド」
「ズートピア」
「スポットライト 世紀のスクープ」
「トランボ ハリウッドに最も嫌われた男」
「ハドソン川の奇跡」
「ブリッジ・オブ・スパイ」
「リリーのすべて」
「レヴェナント 蘇えりし者」
「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」
※50音順