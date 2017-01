世界の渡部さん絶賛！気になる「甘くないスフレ」って？

✨ ✨ 絶品塩スフレ完成! 横に添えられてた白ソースはフレッシュチーズとキャビア😋 焼きたてふわふわのスフレに濃厚チーズとキャビアのプチプチ食感と塩味が最高! @ebisuwako に完成前アップ中 ✨ ✨ #銀座 #ヒロソフィー #前菜 #塩スフレ #キャビア #バニラビーンズ #見立ててます #美味しい #絶品 #ヒロさんにも #長い間 #沢山 #食材 #お使い頂いてます

