有名人に似た人は、どの国にも存在するようです。

いろんな国のセレブそっくりな人々をご覧ください。

Have These Celebrities Been Cloned

1.



トルコのジョージ・クルーニー。

2.



インドネシアのバラク・オバマ前大統領。

3.



メキシコのバラク・オバマ前大統領。

4.



中国のウラジミール・プーチン大統領。

5.



メキシコのモーガン・フリーマン。

6.

[画像を見る]

ペルーのモーガン・フリーマン

7.

[画像を見る]

ブラジルのダニー・デヴィート。

8.

[画像を見る]

スウェーデンのレオナルド・ディカプリオ。

9.

[画像を見る]

ロシアのレオナルド・ディカプリオ。

10.

[画像を見る]

ロシア連邦内務省勤務のレオナルド・ディカプリオ。

11.

[画像を見る]

ワシントンのマット・デイモン。

12.

[画像を見る]

カナダのアンジェリーナ・ジョリー。

13.

[画像を見る]

インドのジェフ・ゴールドブラム。

14.

[画像を見る]

ロシアのジム・キャリー。

15.

[画像を見る]

マケドニアのブリトニー・スピアーズ。

16.

[画像を見る]

エジプトのカニエ・ウェスト。

17.

[画像を見る]

インドのニコラス・ケイジ。

18.

[画像を見る]

スウェーデンのジョニー・デップ。



以上、世界のそっくりさん18人でした。

瓜二つな人もいれば、少し強引な人もいますが、遠い異国人同士が似ているのも不思議なものですね。