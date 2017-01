テレビドラマ「glee(グリー)」で知られるリア・ミシェルが、現地時間23日にロサンゼルスで行った公演で新曲を披露したという。

リアは2014年2月にソロデビューアルバム「Louder」をリリースし、今年に入ってセカンドアルバムを近いうちにリリースすると発表した。

そして、そんなリアが今月ロサンゼルスとニューヨークで3つの公演を行うことに。現地時間23日に1つ目の公演がロサンゼルスで行われた。リアはそこで「Louder」からの楽曲や「glee」で歌った「Make You Feel My Love」や「My Man」、さらに次のアルバムから新曲「Getaway Car」、「Sentimental Memories、「Love Is Alive」などを披露したとゴシップサイト「ジャスト・ジャレット」は伝えている。

リアは現地時間26日にニューヨークで、現地時間30日にロサンゼルスで再び公演を行う予定。新曲の正式発表がたのしみだ。