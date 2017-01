就任式を終え、本格的な活動を開始したトランプ米大統領。

その動向に世界中から注目が集まっている。今ネット民の間では、トランプ大統領の夫人でありファーストレディーとなったメラニア氏の話題で持ち切りである。

夫人の表情が暗い?

というのも、先週金曜日に行われた就任式で、夫人の表情が冴えないように見えたためだ。

きっかけとなったツイートがこちら。

this makes me really sad, i genuinely feel bad for her. he doesn’t appreciate her and she doesn’t seem happy at all pic.twitter.com/PPpxHMFUXR - sensitive snowflake (@hydroponicjuan) 2017年1月22日

「今回は心から彼女に同情したわ。自分をないがしろにする夫に、夫人の表情は終始冴えなかった」とある。

詳しく見ていこう。

置いてけぼりの妻

オバマ前大統領夫妻に迎えられるトランプ新大統領。

トランプ大統領はそそくさとオバマ夫妻の元へと歩みより、車のこちら側ではメラニア夫人が一人出遅れた体で、所在なさげに見える。

結局オバマ夫妻に付き添われて、夫の後ろから建物の中へと入っていった。

夫と共に着席した後も、夫人の表情は硬いままだったというのだ。

投稿者は、夫人が夫から受けた一連の振る舞いに同情を寄せているというわけ。

夫人への同情の声が続出

同ツイートには42万件を超える「いいね」が付き、リツイートも18万件にのぼり、大きな反響を呼んだ。

@hydroponicjuan Here’s one. Feel bad for her. She did not sign up for this. pic.twitter.com/egpkkqeiE8

- JanetWaltersLevite (@JanetWLevite) 2017年1月23日

「同情すべき彼女の姿がここにも。夫人はこの時も呼ばれず」

「待って、他にもあったわ!」

同ツイートをきっかけに、「#SadMelania(悲しいメラニア)」や「#FreeMelania(メラニアを自由に)」といったハッシュタグまで登場し、夫人に対する同情と心配が高まっている。

一部ご紹介しよう。

Full vid pic.twitter.com/NyGrTi8wh3 - Liam Donovan (@LPDonovan) 2017年1月23日

I’m so glad this GIF exists. pic.twitter.com/a4BNmzfa5C

- summer. (@SummerNazif) 2017年1月21日

ティファニーの箱の中身は?

また、最初の写真でメラニア夫人が手にしている、オバマ夫妻への手土産であるティファニーの箱も、もれなくイジられた。

somebody save her… #FreeMelania pic.twitter.com/46H0J6ztT0 - SUTTON (@SuttonOfficial) 2017年1月23日

「誰か彼女を助けてあげて…」

Help save me ! #FreeMelania #WomensMarchOnWashington pic.twitter.com/CRLM1dm7yX

- JBG (@j_bg) 2017年1月24日

「誰か私を助けて!」

大統領を擁護する人も

一方物は言いよう、画像は使いようで、「トランプ大統領夫妻は幸せそう」との意見も寄せられている。

@hydroponicjuan u see how easy it is to portray something off a few pictures when u know nothing about it but a few pictures .. pic.twitter.com/p72I7rnDTl - Hairambe (@Hammy_Cuts) 2017年1月23日

「わずか数枚の写真で何がわかるの?」

@hydroponicjuan so cool! You can make up a story just by carefully selecting photos! pic.twitter.com/qvLEXh5olc

- Wittorical (@Wittorical) 2017年1月23日

「写真の選び方次第で、どんなストーリーだってでっち上げられる」

夫人の表情一つでここまでの騒動に発展したところを見ると、依然、トランプ大統領への評価が真っ二つに割れているのは明らか。メラニア夫人の表情や振る舞いによって印象が変わる可能性もありそうだ。