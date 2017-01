2015年12月に公開され、興収116億円のメガヒットとなった『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』。これに続くシリーズ最新作で、今年12月に公開予定の『スター・ウォーズ/エピソード8(仮題)』の原題が『STAR WARS: THE LAST JEDI』に決まったことが発表された。気になる邦題は後日発表となるが、『フォースの覚醒』のラストシーンのその後が気になるファンの間では、この原題が意味する「ラスト ジェダイ」とは誰なのかといった憶測が飛び交い、期待の声が高まっている。なお、2016年12月16日に封切られたスピンオフ作品『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』は、1月22日現在、興収43億2537万6700円、動員285万3874人と、こちらも大ヒット中だ。『STAR WARS: THE LAST JEDI(原題)』は12月15日より全国公開となる。