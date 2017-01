第89回アカデミー賞ノミネート作品が発表されました。

【アカデミー賞ノミネート】ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベル作品フォトギャラリー

注目の長編アニメーション賞では、ディズニーから『ズートピア』と『モアナと伝説の海』がノミネート!

長編アニメーション賞はモアナ&ズートピア

第89回アカデミー賞の長編アニメーション賞にノミネートされたのは5作品。

Kubo and the Two Strings モアナと伝説の海 My Life as a Zucchini レッドタートル ある島の物語 ズートピア

ディズニーからは『ズートピア』と『モアナと伝説の海』がノミネートされました。

『レッドタートル ある島の物語』はスタジオジブリの新作(フランスとの共同制作)アニメーション。

『Kubo and the Two Strings』『My Life as a Zucchini』(ともに原題)はどちらもストップモーション(人形アニメーション)で、前者は古代の日本を舞台にした作品です。

モアナは主題歌賞にもノミネート!

『モアナと伝説の海』からは「どこまでも〜How Far I'll Go」が主題歌賞にノミネート!

短編アニメーションには『ひな鳥の冒険』

短編アニメーション賞には、ピクサーから『ひな鳥の冒険』がノミネート。

『ファインディング・ドリー』と同時上映された作品です。

ディズニーは9つのノミネートを獲得

ディズニーは他に

視覚効果賞に『ドクター・ストレンジ』、『ジャングル・ブック』、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』

録音賞に『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』

長編ドキュメンタリー賞にESPNの「O.J.: Made in America」(原題)

がノミネート。

6部門で7作品が9つのノミネートを獲得しました。

アカデミー賞は2017年2月27日(現地時間26日)に発表されます。

『ズートピア』、『ジャングル・ブック』、『ファインディング・ドリー(『ひな鳥の冒険』収録)MovieNEX発売中

『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』公開中

『ドクター・ストレンジ』2017年1月27日(金)ロードショー

『モアナと伝説の海』2017年3月10日(金)ロードショー