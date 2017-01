2月26日(現地時間)開催の第89回アカデミー賞のノミネートが24日に発表。前哨戦で圧倒的な強さを見せている『ラ・ラ・ランド』が最多14部門で候補となった。スタジオジブリが海外と共同製作した『レッドタートル ある島の物語』は長編アニメーション部門にノミネートされた。先日発表された第74回ゴールデン・グローブ賞(以下、GG賞)で作品賞など最多7部門を受賞した『ラ・ラ・ランド』は作品、監督、主演男優、主演女優、作曲、主題歌賞(2曲)など14部門にノミネート。『イヴの総て』と『タイタニック』に並ぶ最多ノミネーションを記録した。続いては『メッセージ』、GG賞ドラマ部門作品賞受賞作の『ムーンライト』が8部門で、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』、『LION 〜25年目のただいま〜』、メル・ギブソンが第二次世界大戦での沖縄戦を描く『Hacksaw Ridge(原題)』が6部門で候補になった。昨年の「オスカー真っ白」騒動を受けて、今年は俳優部門の各賞にアフリカ系の俳優が候補入りを果たした。主演男優賞にデンゼル・ワシントン(『Fences(原題)』)、主演女優賞にルース・ネッガ(『ラビング 愛という名前のふたり』)、助演男優賞にはマハーシャラ・アリ(『ムーンライト』)に加えてインド系のデヴ・パテル(『LION 〜25年目のただいま〜』)、助演女優賞は候補3人(ヴィオラ・デイヴィス『Fences(原題)』)、オクタヴィア・スペンサー(『Hidden Figures(原題)』)、ナオミ・ハリス(『ムーンライト』)がアフリカ系だ。今年は『ラ・ラ・ランド』が大本命視されているが、この勢いのまま、主要部門、技術部門をどこまで制覇するかが注目される。授賞式は2月26日(現地時間)。主要部門候補は以下の通り。●作品賞『メッセージ』『Fences(原題)』『Hacksaw Ridge(原題)』『最後の追跡』『Hidden Figures(原題)』『ラ・ラ・ランド』『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』『マンチェスター・バイ・ザ・シー』『ムーンライト』●主演男優賞ケイシー・アフレック(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』原題)アンドリュー・ガーフィールド(『Hacksaw Ridge』原題)ライアン・ゴズリング(『ラ・ラ・ランド』)ヴィゴ・モーテンセン(『はじまりへの旅』)デンゼル・ワシントン(『Fences』原題)●主演女優賞イザベル・ユペール(『ELLE』)ルース・ネッガ(『ラビング 愛という名前のふたり』)ナタリー・ポートマン(『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』)エマ・ストーン(『ラ・ラ・ランド』)メリル・ストリープ(『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』)●助演男優賞マハーシャラ・アリ(『ムーンライト』)ジェフ・ブリッジズ(『最後の追跡』)ルーカス・ヘッジズ(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』デヴ・パテル(『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜 ライオン』)マイケル・シャノン(『Nocturnal Animals』原題)●助演女優賞ヴィオラ・デイヴィス(『Fences』原題)ナオミ・ハリス(『ムーンライト』)ニコール・キッドマン(『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』オクタヴィア・スペンサー(『Hidden Figures』原題)ミシェル・ウィリアムズ(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』)●監督賞ドゥニ・ヴィルヌーヴ(『メッセージ』)メル・ギブソン(『Hacksaw Ridge』原題)デイミアン・チャゼル(『ラ・ラ・ランド』)ケネス・ロナガン(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』)バリー・ジェンキンズ(『ムーンライト』)●脚色賞『メッセージ』『Fences(原題)』『Hidden Figures(原題)』『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』『ムーンライト』●オリジナル脚本賞『最後の追跡』『ラ・ラ・ランド』『ロブスター』『マンチェスター・バイ・ザ・シー』『20th Century Women(原題)』●撮影賞『メッセージ』『ラ・ラ・ランド』『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』『ムーンライト』『沈黙-サイレンス-』●作曲賞『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』『ラ・ラ・ランド』『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』『ムーンライト』『パッセンジャー』●主題歌賞「Audition」(『ラ・ラ・ランド』)「Can’t Stop the Feeling」(『Trolls』原題)「City of Stars」(『ラ・ラ・ランド』)「The Empty Chair」(『Jim: The James Foley Story』 原題)「How Far I’ll Go」(『モアナと伝説の海』)●長編アニメーション映画賞『Kubo and the Two Strings(原題)』『モアナと伝説の海』『My Life as a Zucchini(原題)』『レッド・タートル ある島の物語』『ズートピア』●外国語映画賞『A Man Called Ove』(英題/スウェーデン)『ヒトラーの忘れもの』(デンマーク)『Tanna』(オーストラリア)『セールスマン』(イラン)『ありがとう、トニ・エルドマン』(ドイツ)