第89回アカデミー賞のノミネーションが日本時間24日に発表され、映画『セッション』(15)で注目を集めたデイミアン・チャゼル監督の『ラ・ラ・ランド』が、作品賞、監督賞、主演男優賞、主演女優賞、脚本賞、撮影賞、作曲賞、歌曲賞(2曲)などを含む最多14のノミネーションを獲得した。また、長編アニメ賞ではスタジオ・ジブリが仏ワイルド・バンチと共同プロデュースしたマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督の『レッドタートル ある島の物語』は、同部門で他の4作品と受賞を争うことになる。『君の名は。』と『百日紅〜Miss HOKUSAI〜』は惜しくもノミネート入りを逃した。1950年の『イブの総て』と1997年の『タイタニック』に並ぶ最多14のノミネートを獲得した『ラ・ラ・ランド』。LAを舞台に、愛と夢の狭間で揺れ動く女優とジャズピアニストの関係を描くミュージカルだ。デイミアン・チャゼル監督が初の監督賞に輝くか、注目されるところだ。主演男優賞にノミネートされたライアン・ゴズリングと主演女優賞にノミネートされたエマ・ストーンは、共にゴールデン・グローブ賞に輝いているが、同部門にはそれぞれ誰が受賞してもおかしくない強豪が揃っている。海に投げ出され無人島に漂流した男がその島で体験する不思議な出来事を描く『レッドタートル ある島の物語』は、大ヒットしたディズニーの『ズートピア』や『モアナと伝説の海』などとオスカー像を争うことになる。作品賞は今年、『ラ・ラ・ランド』を始め、メル・ギブソン監督の『Hacksaw Ridge(原題)』、ケネス・ロナーガン監督の『マンチェスター・バイ・ザ・シー』、バリー・ジェンキンズ監督の『ムーンライト』など、9作品の秀作が揃っており、デッドヒートを繰り広げそうだ。授賞式は日本時間2月27日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催。第89回アカデミー賞主要部門のノミネーションは以下の通り。■作品賞『メッセージ』『Fences(原題)』『Hacksaw Ridge(原題)』『最後の追跡』『Hidden Figures(原題)』『ラ・ラ・ランド』『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』『マンチェスター・バイ・ザ・シー』『ムーンライト』■主演男優賞ケイシー・アフレック『マンチェスター・バイ・ザ・シー』アンドリュー・ガーフィールド『Hacksaw Ridge(原題)』ライアン・ゴズリング『ラ・ラ・ランド』ヴィゴ・モーテンセン『はじまりへの旅』デンゼル・ワシントン『Fences(原題)』■主演女優賞イザベル・ユペール『ELLE(原題)』ルース・ネッガ『ラビング 愛という名前のふたり』エマ・ストーン『ラ・ラ・ランド』ナタリー・ポートマン『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』メリル・ストリープ『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』■助演男優賞マハーシャラ・アリ『ムーンライト』ジェフ・ブリッジス『最後の追跡』ルーカス・ヘッジズ『マンチェスター・バイ・ザ・シー』デヴ・パテル『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』マイケル・シャノン『Nocturnal Animals(原題)』■助演女優賞ヴィオラ・デイヴィス『Fences(原題)』ナオミ・ハリス『ムーンライト』ニコール・キッドマン『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』オクタヴィア・スペンサー『Hidden Figures(原題)』ミシェル・ウィリアムズ『マンチェスター・バイ・ザ・シー』■監督賞ドゥニ・ヴィルヌーヴ『メッセージ』メル・ギブソン『Hacksaw Ridge(原題)』デイミアン・チャゼル『ラ・ラ・ランド』ケネス・ロナーガン『マンチェスター・バイ・ザ・シー』バリー・ジェンキンズ『ムーンライト』■長編アニメ賞『Kubo And The Two Strings(原題)』『モアナと伝説の海』『My Life As A Zucchini(原題)』『レッドタートル ある島の物語』『ズートピア』■外国語映画賞『ヒトラーの忘れもの』(デンマーク)『幸せなひとりぼっち』(スウェーデン)『セールスマン』(イラン/フランス)『Tanna(原題)』(オーストラリア)『ありがとう、トニ・エルドマン』(ドイツ)