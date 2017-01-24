最低映画を決める『ラジー賞』候補発表 『ズーランダー NO.2』が最多
『第37回ゴールデン・ラスベリー賞』のノミネート作品が発表された。
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毎年『アカデミー賞』発表に前夜に発表され、前年の「最低映画」を表彰する「ラジー賞」こと『ゴールデン・ラスベリー賞』。今回の最多ノミネートとなったのは、ベン・スティラーが監督を務めた『ズーランダー NO.2』。ワースト作品賞、ワースト男優賞、ワースト助演女優賞・助演男優賞、ワースト監督賞など9つのノミネーションを果たした。
また『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』がワースト作品賞、ワースト男優賞など8ノミネート。さらに6ノミネートの『ダーティ・グランパ』、5ノミネートの『キング・オブ・エジプト』『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』が続く。受賞結果の発表は2月25日に行なわれる。
『第37回ゴールデン・ラスベリー賞』ノミネーション結果
ワースト作品賞
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
『ダーティ・グランパ』
『キング・オブ・エジプト』
『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』
『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』
『ズーランダー NO.2』
ワースト男優賞
ベン・アフレック（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ジェラルド・バトラー（『キング・オブ・エジプト』『エンド・オブ・キングダム』）
ヘンリー・カヴィル（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ロバート・デ・ニーロ（『ダーティ・グランパ』）
ディネシュ・デスーザ（『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』）
ベン・スティラー（『ズーランダー NO.2』）
ワースト女優賞
ミーガン・フォックス（『ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影＜シャドウズ＞』）
タイラー・ペリー（『BOO! A Madea Halloween（原題）』）
ジュリア・ロバーツ（『マザーズ・デイ』）
ベッキー・ターナー（『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』）
ナオミ・ワッツ（『アリージェント part1』『Shut In（原題）』）
シェイリーン・ウッドリー（『アリージェント part1』）
ワースト助演女優賞
ジュリアン・ハフ（『ダーティ・グランパ』）
ケイト・ハドソン（『マザーズ・デイ』）
オーブリー・プラザ（『ダーティ・グランパ』）
ジェーン・シーモア（『Fifty Shades of Black（原題）』）
セーラ・ウォード（『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』）
クリステン・ウィグ（『ズーランダー NO.2』）
ワースト助演男優賞
ニコラス・ケイジ（『スノーデン』）
ジョニー・デップ（『アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅』）
ウィル・フェレル（『ズーランダー NO.2』）
ジェシー・アイゼンバーグ（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ジャレッド・レト（『スーサイド・スクワッド』）
オーウェン・ウィルソン（『ズーランダー NO.2』）
ワーストスクリーンコンボ賞
ベン・アフレックと彼の永遠に最悪な敵ヘンリー・カヴィル（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
2人のエジプトの神もしくは人々誰でも（『キング・オブ・エジプト』）
ジョニー・デップと吐き気がするほど鮮やかな衣裳（『アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅』）
かつてリスペクト受けた俳優全員（『素晴らしきかな、人生』）
タイラー・ペリーとあのいつものくたびれたカツラ（『BOO! A Madea Halloween（原題）』）
ベン・スティラーと彼のほとんど面白くない友達オーウェン・ウィルソン（『ズーランダー NO.2』）
ワースト監督賞
ディネシュ・デスーザ、ブルース・スクーリー（『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』）
ローランド・エメリッヒ（『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』）
タイラー・ペリー（『BOO! A Madea Halloween（原題）』）
アレックス・プロヤス（『キング・オブ・エジプト』）
ザック・スナイダー（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ベン・スティラー（『ズーランダー NO.2』）
ワースト続編、リメイク、パクリ賞
『アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅』
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
『Fifty Shades of Black（原題）』
『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』
『ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影＜シャドウズ＞』
『ズーランダー NO.2』
ワースト脚本賞
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
『ダーティ・グランパ』
『キング・オブ・エジプト』
『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』
『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』
『スーサイド・スクワッド』
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毎年『アカデミー賞』発表に前夜に発表され、前年の「最低映画」を表彰する「ラジー賞」こと『ゴールデン・ラスベリー賞』。今回の最多ノミネートとなったのは、ベン・スティラーが監督を務めた『ズーランダー NO.2』。ワースト作品賞、ワースト男優賞、ワースト助演女優賞・助演男優賞、ワースト監督賞など9つのノミネーションを果たした。
また『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』がワースト作品賞、ワースト男優賞など8ノミネート。さらに6ノミネートの『ダーティ・グランパ』、5ノミネートの『キング・オブ・エジプト』『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』が続く。受賞結果の発表は2月25日に行なわれる。
『第37回ゴールデン・ラスベリー賞』ノミネーション結果
ワースト作品賞
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
『ダーティ・グランパ』
『キング・オブ・エジプト』
『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』
『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』
『ズーランダー NO.2』
ワースト男優賞
ベン・アフレック（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ジェラルド・バトラー（『キング・オブ・エジプト』『エンド・オブ・キングダム』）
ヘンリー・カヴィル（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ロバート・デ・ニーロ（『ダーティ・グランパ』）
ディネシュ・デスーザ（『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』）
ベン・スティラー（『ズーランダー NO.2』）
ワースト女優賞
ミーガン・フォックス（『ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影＜シャドウズ＞』）
タイラー・ペリー（『BOO! A Madea Halloween（原題）』）
ジュリア・ロバーツ（『マザーズ・デイ』）
ベッキー・ターナー（『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』）
ナオミ・ワッツ（『アリージェント part1』『Shut In（原題）』）
シェイリーン・ウッドリー（『アリージェント part1』）
ワースト助演女優賞
ジュリアン・ハフ（『ダーティ・グランパ』）
ケイト・ハドソン（『マザーズ・デイ』）
オーブリー・プラザ（『ダーティ・グランパ』）
ジェーン・シーモア（『Fifty Shades of Black（原題）』）
セーラ・ウォード（『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』）
クリステン・ウィグ（『ズーランダー NO.2』）
ワースト助演男優賞
ニコラス・ケイジ（『スノーデン』）
ジョニー・デップ（『アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅』）
ウィル・フェレル（『ズーランダー NO.2』）
ジェシー・アイゼンバーグ（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ジャレッド・レト（『スーサイド・スクワッド』）
オーウェン・ウィルソン（『ズーランダー NO.2』）
ワーストスクリーンコンボ賞
ベン・アフレックと彼の永遠に最悪な敵ヘンリー・カヴィル（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
2人のエジプトの神もしくは人々誰でも（『キング・オブ・エジプト』）
ジョニー・デップと吐き気がするほど鮮やかな衣裳（『アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅』）
かつてリスペクト受けた俳優全員（『素晴らしきかな、人生』）
タイラー・ペリーとあのいつものくたびれたカツラ（『BOO! A Madea Halloween（原題）』）
ベン・スティラーと彼のほとんど面白くない友達オーウェン・ウィルソン（『ズーランダー NO.2』）
ワースト監督賞
ディネシュ・デスーザ、ブルース・スクーリー（『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』）
ローランド・エメリッヒ（『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』）
タイラー・ペリー（『BOO! A Madea Halloween（原題）』）
アレックス・プロヤス（『キング・オブ・エジプト』）
ザック・スナイダー（『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』）
ベン・スティラー（『ズーランダー NO.2』）
ワースト続編、リメイク、パクリ賞
『アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅』
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
『Fifty Shades of Black（原題）』
『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』
『ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影＜シャドウズ＞』
『ズーランダー NO.2』
ワースト脚本賞
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』
『ダーティ・グランパ』
『キング・オブ・エジプト』
『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party（原題）』
『インデペンデンス・デイ：リサージェンス』
『スーサイド・スクワッド』