『第37回ゴールデン・ラスベリー賞』のノミネート作品が発表された。毎年『アカデミー賞』発表に前夜に発表され、前年の「最低映画」を表彰する「ラジー賞」こと『ゴールデン・ラスベリー賞』。今回の最多ノミネートとなったのは、ベン・スティラーが監督を務めた『ズーランダー NO.2』。ワースト作品賞、ワースト男優賞、ワースト助演女優賞・助演男優賞、ワースト監督賞など9つのノミネーションを果たした。また『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』がワースト作品賞、ワースト男優賞など8ノミネート。さらに6ノミネートの『ダーティ・グランパ』、5ノミネートの『キング・オブ・エジプト』『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party(原題)』『インデペンデンス・デイ:リサージェンス』が続く。受賞結果の発表は2月25日に行なわれる。『第37回ゴールデン・ラスベリー賞』ノミネーション結果ワースト作品賞『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ダーティ・グランパ』『キング・オブ・エジプト』『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party(原題)』『インデペンデンス・デイ:リサージェンス』『ズーランダー NO.2』ワースト男優賞ベン・アフレック(『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』)ジェラルド・バトラー(『キング・オブ・エジプト』『エンド・オブ・キングダム』)ヘンリー・カヴィル(『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』)ロバート・デ・ニーロ(『ダーティ・グランパ』)ディネシュ・デスーザ(『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party(原題)』)ベン・スティラー(『ズーランダー NO.2』)ワースト女優賞ミーガン・フォックス(『ミュータント・ニンジャ・タートルズ:影<シャドウズ>』)タイラー・ペリー(『BOO! A Madea Halloween(原題)』)ジュリア・ロバーツ(『マザーズ・デイ』)ベッキー・ターナー(『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party(原題)』)ナオミ・ワッツ(『アリージェント part1』『Shut In(原題)』)シェイリーン・ウッドリー(『アリージェント part1』)ワースト助演女優賞ジュリアン・ハフ(『ダーティ・グランパ』)ケイト・ハドソン(『マザーズ・デイ』)オーブリー・プラザ(『ダーティ・グランパ』)ジェーン・シーモア(『Fifty Shades of Black(原題)』)セーラ・ウォード(『インデペンデンス・デイ:リサージェンス』)クリステン・ウィグ(『ズーランダー NO.2』)ワースト助演男優賞ニコラス・ケイジ(『スノーデン』)ジョニー・デップ(『アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅』)ウィル・フェレル(『ズーランダー NO.2』)ジェシー・アイゼンバーグ(『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』)ジャレッド・レト(『スーサイド・スクワッド』)オーウェン・ウィルソン(『ズーランダー NO.2』)ワーストスクリーンコンボ賞ベン・アフレックと彼の永遠に最悪な敵ヘンリー・カヴィル(『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』)2人のエジプトの神もしくは人々誰でも(『キング・オブ・エジプト』)ジョニー・デップと吐き気がするほど鮮やかな衣裳(『アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅』)かつてリスペクト受けた俳優全員(『素晴らしきかな、人生』)タイラー・ペリーとあのいつものくたびれたカツラ(『BOO! A Madea Halloween(原題)』)ベン・スティラーと彼のほとんど面白くない友達オーウェン・ウィルソン(『ズーランダー NO.2』)ワースト監督賞ディネシュ・デスーザ、ブルース・スクーリー(『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party(原題)』)ローランド・エメリッヒ(『インデペンデンス・デイ:リサージェンス』)タイラー・ペリー(『BOO! A Madea Halloween(原題)』)アレックス・プロヤス(『キング・オブ・エジプト』)ザック・スナイダー(『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』)ベン・スティラー(『ズーランダー NO.2』)ワースト続編、リメイク、パクリ賞『アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅』『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『Fifty Shades of Black(原題)』『インデペンデンス・デイ:リサージェンス』『ミュータント・ニンジャ・タートルズ:影<シャドウズ>』『ズーランダー NO.2』ワースト脚本賞『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ダーティ・グランパ』『キング・オブ・エジプト』『Hillary's America: The Secret History Of The Democratic Party(原題)』『インデペンデンス・デイ:リサージェンス』『スーサイド・スクワッド』