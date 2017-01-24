侍ジャパン、ＷＢＣ出場メンバー27人が決定 大谷、藤浪、筒香ら…あと１人
侍ジャパンの小久保裕紀監督（４５）が２４日、東京都内のホテルで会見を開き、３月に開催される第４回ＷＢＣに出場する２８人のうち、２７人の代表メンバーを発表した。残り１選手は決まり次第発表する。昨年１２月に１９人の選手を発表。追加で８選手が発表された。
選出選手は以下の通り。※が追加の８選手
【投手】＝１３人
増井浩俊（日本ハム）
宮西尚生（日本ハム）
大谷翔平（日本ハム）
牧田和久（西武）
則本昴大（楽天）
菅野智之（巨人）
秋吉亮（ヤクルト）
※千賀滉大（ソフトバンク）
※石川歩（ロッテ）
※松井裕樹（楽天）
※藤浪晋太郎（阪神）
※岡田俊哉（中日）
※平野佳寿（オリックス）
【捕手】＝３人
大野奨太（日本ハム）
嶋基宏（楽天）
※小林誠司（巨人）
【内野手】＝５人
中田翔（日本ハム）
松田宣浩（ソフトバンク）
菊池涼介（広島）
坂本勇人（巨人）
山田哲人（ヤクルト）
【外野手】＝６人
内川聖一（ソフトバンク）
秋山翔吾（西武）
鈴木誠也（広島）
筒香嘉智（ＤｅＮＡ）
青木宣親（アストロズ）
※平田良介（中日）
選出選手は以下の通り。※が追加の８選手
【投手】＝１３人
増井浩俊（日本ハム）
宮西尚生（日本ハム）
大谷翔平（日本ハム）
牧田和久（西武）
則本昴大（楽天）
菅野智之（巨人）
秋吉亮（ヤクルト）
※千賀滉大（ソフトバンク）
※石川歩（ロッテ）
※松井裕樹（楽天）
※藤浪晋太郎（阪神）
※岡田俊哉（中日）
※平野佳寿（オリックス）
【捕手】＝３人
大野奨太（日本ハム）
嶋基宏（楽天）
※小林誠司（巨人）
【内野手】＝５人
中田翔（日本ハム）
松田宣浩（ソフトバンク）
菊池涼介（広島）
坂本勇人（巨人）
山田哲人（ヤクルト）
【外野手】＝６人
内川聖一（ソフトバンク）
秋山翔吾（西武）
鈴木誠也（広島）
筒香嘉智（ＤｅＮＡ）
青木宣親（アストロズ）
※平田良介（中日）