侍ジャパンの小久保裕紀監督（４５）が２４日、東京都内のホテルで会見を開き、３月に開催される第４回ＷＢＣに出場する２８人のうち、２７人の代表メンバーを発表した。残り１選手は決まり次第発表する。昨年１２月に１９人の選手を発表。追加で８選手が発表された。



選出選手は以下の通り。※が追加の８選手



【投手】＝１３人



増井浩俊（日本ハム）



宮西尚生（日本ハム）



大谷翔平（日本ハム）



牧田和久（西武）



則本昴大（楽天）



菅野智之（巨人）



秋吉亮（ヤクルト）



※千賀滉大（ソフトバンク）



※石川歩（ロッテ）



※松井裕樹（楽天）



※藤浪晋太郎（阪神）



※岡田俊哉（中日）



※平野佳寿（オリックス）



【捕手】＝３人



大野奨太（日本ハム）



嶋基宏（楽天）



※小林誠司（巨人）



【内野手】＝５人



中田翔（日本ハム）



松田宣浩（ソフトバンク）



菊池涼介（広島）



坂本勇人（巨人）



山田哲人（ヤクルト）



【外野手】＝６人



内川聖一（ソフトバンク）



秋山翔吾（西武）



鈴木誠也（広島）



筒香嘉智（ＤｅＮＡ）



青木宣親（アストロズ）



※平田良介（中日）