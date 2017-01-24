会見で侍ジャパンのメンバーを発表する小久保監督

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　侍ジャパンの小久保裕紀監督（４５）が２４日、東京都内のホテルで会見を開き、３月に開催される第４回ＷＢＣに出場する２８人のうち、２７人の代表メンバーを発表した。残り１選手は決まり次第発表する。昨年１２月に１９人の選手を発表。追加で８選手が発表された。

　選出選手は以下の通り。※が追加の８選手

　【投手】＝１３人

増井浩俊（日本ハム）

宮西尚生（日本ハム）

大谷翔平（日本ハム）

牧田和久（西武）

則本昴大（楽天）

菅野智之（巨人）

秋吉亮（ヤクルト）

※千賀滉大（ソフトバンク）

※石川歩（ロッテ）

※松井裕樹（楽天）

※藤浪晋太郎（阪神）

※岡田俊哉（中日）

※平野佳寿（オリックス）

　【捕手】＝３人

大野奨太（日本ハム）

嶋基宏（楽天）

※小林誠司（巨人）

　【内野手】＝５人

中田翔（日本ハム）

松田宣浩（ソフトバンク）

菊池涼介（広島）

坂本勇人（巨人）

山田哲人（ヤクルト）

　【外野手】＝６人

内川聖一（ソフトバンク）

秋山翔吾（西武）

鈴木誠也（広島）

筒香嘉智（ＤｅＮＡ）

青木宣親（アストロズ）

※平田良介（中日）