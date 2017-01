【AFP=時事】米人気SF映画「スター・ウォーズ(Star Wars)」シリーズ8作目となる最新作のタイトルが、『Star Wars: The Last Jedi(スター・ウォーズ/最後のジェダイ)』になることが23日、発表された。



発表したルーカスフィルム(Lucasfilm)は、これ以上の説明はしていない。ライアン・ジョンソン(Rian Johnson)氏が監督を務める本作は、今年12月15日に公開される予定。



2015年の前作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒(Star Wars: The Force Awakens)』は、デイジー・リドリー(Daisy Ridley)演じるレイ(Rey)が、マーク・ハミル(Mark Hamill)演じるルーク・スカイウォーカー(Luke Skywalker)に人里離れた山頂で彼のライトセーバーを手渡す場面で終わっていた。



新作のタイトルで気になるのは、「最後のジェダイ」とは誰なのかという疑問だ。ファンの間では、これがルークなのかレイなのか、あるいは「ジェダイ」という単語が単数にも複数にも使われることから、ルークとレイの両方を指すのではないかといった臆測が広がっている。

【翻訳編集】AFPBB News