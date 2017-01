歌手・三浦大知の最新シングルで、「仮面ライダーエグゼイド」のテレビ主題歌に起用されている「EXCITE」(SONIC GROOVE/1月18日発売)が、発売初週に3.0万枚を売り上げ、今週発表の最新1月30日付けオリコン週間シングルランキング(集計期間:1月16日〜22日)で初登場1位を獲得した。



1997年8月にFolderのメインボーカル・DAICHIとして9歳でデビュー、2005年3月にソロデビューした三浦は今回、シングル・アルバム通じて、またFolder時代を含めても初の“オリコン1位獲得”。キャリア20年目での悲願達成となった。



三浦の関連音楽作品による、これまでの最高位はシングル・アルバムいずれもソロ作品。シングルでは「ふれあうだけで〜Always with you〜/IT'S THE RIGHT TIME」(2014年12月発売)が獲得した6位、アルバムでは「FEVER」(2015年9月発売)が獲得した3位が、それぞれ最高だった。



テレビ朝日系で2016年10月より放送されている「仮面ライダーエグゼイド」の主題歌となる今作。1月22日に東京・国立代々木競技場第一体育館でファイナルを迎えた全国ツアー「DAICHI MIURA LIVE TOUR 2016 (RE)PLAY」でも毎公演披露され、各会場を盛り上げた。