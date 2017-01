スター・ウォーズEp8のタイトルは『Star Wars: The Last Jedi』に決定。12月公開 #TheLastJedi

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedihttps://t.co/ySkVwQcMTPpic.twitter.com/eHrPgbsRJq - Star Wars (@starwars) 2017年1月23日

映画『スター・ウォーズ』シリーズ最新作、エピソードVIIIの正式タイトルが『Star Wars: The Last Jedi』になることが決定しました。『Star Wars: The Last Jedi』は、2015年公開の前作エピソードVII『スター・ウォーズ / フォースの覚醒』から始まった続三部作の第二部。前作を監督した必殺リブート請負人ことJ.J. エイブラムスはエグゼクティブプロデューサーのひとりに退き、ライアン・ジョンソンが脚本・監督を務めます。ジョンソンのインタビューによれば、物語は前作『フォースの覚醒』の直後から始まり、ルーク・スカイウォーカーに何が起こったか、なぜ失踪したのかが語られることになります。(『フォースの覚醒』を観ていれば、甥を立派なジェダイに育てるはずが大失敗してあんなことやあんなことになってしまい、銀河の世間様に顔向けできず失踪する気分も実によくわかりますが、EP8では具体的に何がどうなってあのザマになったのか、どうすればカイロレンに育つのか、が分かるはずです)。女優キャリー・フィッシャーさんが死去(60歳)。『スター・ウォーズ』レイア姫役や脚本家、作家としても活躍(2016年12月28日)なおスター・ウォーズといえば、オリジナル三部作のメインキャストであり前作フォースの覚醒にも出演していたキャリー・フィッシャーさんが昨年末に急逝したことが話題になりました。キャリー・フィッシャーさん演じるレイア将軍については、エピソードVIIIの撮影は亡くなる前に完了していたと伝えられています。『Star Wars: The Last Jedi』は今年の12月に公開予定です。