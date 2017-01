現在公開中の劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』の新作で、6月10日より公開される劇場版『KING OF PRISM ‐PRIDE the HERO‐』に登場する新キャラクター、高田馬場ジョージの声を杉田智和が担当することがわかった。本作は、2016年興行収入8億円、動員数48万人を突破した『KING OF PRISM』(通称『キンプリ』)の最新作。劇場版『KING OF PRISM ‐PRIDE the HERO‐』では、波乱の中、4年に一度開催される、プリズムキングカップの幕がいよいよ開ける。プリズムキングカップの出場を目指すプリズムスタァ候補生たちの前に立ちはだかるエーデルローズ解散の危機、借金返済のためにハリウッドで音楽制作に打ち込むコウジ、カヅキはストリート系の原点を見つめなおし、ヒロは己を高めるために特訓に打ち込むなど、それぞれの場所で自分自身と向き合ったメンバーたち。改めて問われる互いの絆の中で、それぞれが頂点を目指す。今回、杉田が担当することがわかった高田馬場ジョージは、エーデルローズの解散を目論む法月仁率いるシュワルツローズに所属するThe シャッフル!のメンバー。御徒町ケン、五反田ココロ、鶯谷モンド、神田ミツバとアイドルユニットを結成しているが、アイドルとしての能力が高く、トップスターの座にのし上がっているという役どころだ。杉田は、「プリズムショーが奇跡ならば、この気持ちの答えが出る筈だ。そして虹色の鎖が首に巻き付いて向こう側へ逝けと煽ってくる。五月蝿いなぁ。好きにやらせろよ。新作決定おめでとうございます。今から楽しみにしています」と、杉田らしさ満載のコメントで、本作への意気込みを語った。劇場版『KING OF PRISM ‐PRIDE the HERO‐』は、6月10日より全国公開。