カプコンは、3DSソフト『大逆転裁判2 −成歩堂龍ノ介の覺悟−』の最新映像を公開しました。昨年の東京ゲームショウにて発表され、注目を集めた『大逆転裁判2』。詳細などはまだ明かされておらず、それだけにシリーズファンを中心に関心が寄せられていましたが、このたび待望の最新映像がお披露目されました。この映像は、2017年1月22日に実施された逆転裁判イベント「逆転裁判15周年特別法廷」に登場したプロモーション映像となります。成歩堂龍ノ介たちの新たな物語を予感させるこの映像をチェックしつつ、続報をお待ちください。なお公式サイトが、1月26日に更新される予定なので、そちらもお見逃しなく。YouTube 動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=BglbdrDAhoI『大逆転裁判2 −成歩堂龍ノ介の覺悟−』の発売日・価格ともに未定です。(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.■関連リンク