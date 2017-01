米ドナルド・トランプ大統領が現地時間20日に行った大統領就任スピーチが、クリストファー・ノーラン監督作『ダークナイト ライジング』の悪役ベインによるスピーチにそっくりだと話題になっている。

ベインは、「バットマン」シリーズに登場するスーパーヴィラン。『ダークナイト ライジング』ではトム・ハーディが演じ、ゴッサム・シティを大混乱に陥れた。問題のスピーチはベインがゴッサム・シティを掌握し、刑務所の前に陣取って「われわれは腐敗した奴ら、金持ち連中、チャンスがあると思わせてあなた方を抑圧してきた奴らからゴッサムを取り戻した! そしてわれわれはそれをあなた方に返そう。人々に(we give it back to you - the people)」と言うというものだ(ベインはその直後に刑務所から凶悪犯たちを解放し、街は無法地帯と化した)。

一方のトランプ大統領が群衆の前で語ったのは「今日、われわれは単に権力をある政権から次の政権に受け渡すのではない。われわれは権力をワシントンD.C.からあなた方に返すのだ。人々に(giving it back to you - the people)」という言葉。わざわざ悪役の演説をパクる必要もないだろうから偶然なのかもしれないが、間の取り方までそっくりだとしてアメリカでは大きく報じられ、二人の演説をつなげ合わせた動画やトランプ大統領の映像にベインの声を当てた動画なども作られ広く拡散されている。

ちなみにトランプ大統領は『ダークナイト ライジング』のファンであり、同作を褒めたたえる動画も2012年当時YouTubeにアップしていた。トランプタワーも、バットマンことブルース・ウェインが所有する大企業ウェイン・エンタープライズとして映画に登場する。(編集部・市川遥)