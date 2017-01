13歳の少女がクラスメイトの少年に「チキンナゲットをよこせ」と頭に銃をつきつけられながら脅されるという事件が起こりました。少女は要求に応じなかったとのこと。Girl fights back when boy, 12, demands chicken nugget at gunpoint | abc7chicago.comGirl fights off classmate who held her at gunpoint over a McDonald's chicken nugget | Daily Mail OnlineGirl Held At Gunpoint Refused To Give Up Chicken McNugget, Police Say | The Huffington Postニューヨーク市警察によると、事件が起こったのは2017年1月17日(火)のこと。ニューヨークのレキシントン街にあるマクドナルドでチキンマックナゲットを購入した13歳の少女に対し、クラスメイトである12歳の少年がチキンマックナゲットをよこすように要求。しかし、店内で行われた要求を少女は拒否しました。その後、少年は店を出た少女のあとをつけて、地下鉄の駅で少女の頭に銃を突きつけ再度「チキンマックナゲットをよこせ」と要求。しかし、少女は2度目の要求にも応じず、自分の頭に向けられた銃をはたいた後に「私のことは放っておいて」と告げて電車に乗り込みました。なお、この一件で少女がけがをすることはありませんでした。これが少女がチキンマックナゲットを購入したマクドナルド。そして、少女と少年が入っていった地下鉄の駅はこんな感じ。なお、少女が翌日、この件を学校に報告したため、少年は強盗未遂の罪で逮捕されました。