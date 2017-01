01.

ひづめ型

→おおらかで楽天的

02.

うずまき型

→目標に一直線

03.

弓型

→合理的だけどロマンチスト

04.

山型

→不器用だけど人一倍やさしい

05.

クジャクの羽根型

→直感的で自立している

06.

双子ひづめ型

→バランスのいい人格者

07.

的型

→自信家で人目を引く

08.

釣り針型

→過去に闇を抱えている?

Licensed material used with permission by Little Things