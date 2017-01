. * * 2017年ラーメン初め🍥 ほろほろ鶏の塩🍜 * * #ラーメン #ラーメンルデッサン #ラーメンLeDessin #ルデッサン #LeDessin #島田 #shimada #静岡 #shizuoka * *

A photo posted by sayaka kawai (@saya_duck) on Jan 19, 2017 at 5:23pm PST