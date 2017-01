01.

1日15分

その日を振り返る

02.

週にひとつは

何かにチャレンジする

03.

感謝の気持ちを

3つ書き出す

04.

健康の大切さを

軽く見てはいけない

05.

自分にも優しく

06.

気持ちに

正直になっていい

07.

「夢」を「目標」に

08.

家族や友人と

過ごす時間を増やす

09.

自分の価値観を信じる

10.

身体に悪いことを

1つずつやめてみる

Licensed material used with permission by Amy Morin, LCSW