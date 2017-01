アメリカのカリフォルニア州に住む、エジソン・フォンタネラさん(@deeeameddie)。家族でフィリピンと日本を旅行していました。

しかし、残念ながらひとりだけお留守番をしている家族がいます。それは、愛犬のキョゴ。

旅行中は身内が世話をしてくれることになりましたが、やっぱり家で待っているキョゴのことが気になるエジソンさん。

そこで、ビデオ通話ができる『Face Time』を使って、自宅で留守番しているキョゴの様子をうかがうことに!

「キョゴ〜♡僕たちだよ〜!」

自宅にいる身内がキョゴに映像を見せると…?

This is my dog realizing hes fting with me & my family because were away on vacay and look how happy he got. 😭😭😭😭😍😍 pic.twitter.com/ywXpE651iQ