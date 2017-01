アプリから写真や書類を印刷できる場合、そのデータをPDFファイルにも変換する方法があります。iOSの機能だけで出来るので、専用のアプリやプリンタは必要ありません。

プリント機能でPDF化する方法

アプリによって操作方法は異なりますが、多くのアプリでは以下の形のボタンをタップすると・・・





【プリント】を含むメニューが表示されます。ここで【プリント】をタップしましょう。





画面下にプレビューが表示されるので、これをピンチアウトします。ウェブページや画像を拡大するときと同じ操作です。





プレビューが大きく表示されたら、左下のボタンをタップ。





プレビューに表示されている内容をPDFファイルにしたうえで、メールやメッセージで送信したり、iCloud Driveや対応アプリに保存したりできます。





iOSのプリントに対応したアプリなら、どんなアプリでもこの方法で書類をPDFに変換できます。ぜひお試しください。

PDF化で画像が切れてしまうときは

写真アプリで選んだ写真をプリント機能でPDF化する際、条件は判明していませんが、画像の一部が切れた状態でPDFファイルになることがあります。

そんなときは【プリント】ではなく、【PDFをiBooksに保存】でPDF化しましょう。この方法なら画像全体をPDFファイルにできます。





この【PDFをiBooksに保存】は、すべての場面で使えるものではありません。アプリ・PDF化するものに応じて【プリント】と使い分けましょう。

