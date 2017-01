Gerard Deulofeu has joined AC Milan on a loan deal for the remainder of the season. (📷 @acmilan) pic.twitter.com/ggY4TIUo1o — Bleacher Report UK (@br_uk) 2017年1月20日

BREAKING: Everton deny AC Milan's claim to have signed Gerard Deulofeu on loan: https://t.co/mMR7ezrx6i #SSNHQ — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 2017年1月20日

Everton furious with AC Milan for announcing Gerard Deulofeu loan complete. Everton say no deal agreed. Talks ongoing — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 2017年1月20日

AC Milan have deleted tweet announcing loan signing of Gerard Deulofeu from Everton. Deal not done. Medical not done — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) 2017年1月20日

#calciomercato, il #Milan non teme beffe: lunedì le visite mediche di #Deulofeu https://t.co/eq2HPsITg2 pic.twitter.com/89R0DGESOV — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 2017年1月20日

ミランが20日、公式ツイッターでエヴァートンFWジェラール・デウロフェウを獲得したと発表した。だが、イギリスからはエヴァートンが否定したとの報道が浮上。ミランはその後ツイートを削除している。中国資本への身売りが3月に延期となったミランは、補強資金がないこの冬のマーケットで、デウロフェウに照準を絞ってきた。アドリアーノ・ガッリアーニCEOは先日、ミランの要望はレンタル移籍であり、買い取りオプションはつけられるが、買い取り義務は不可能と強調した。また、同CEOは、ミランが当初要望していた無償レンタルから、有償レンタルにオファーをグレードアップしたことを明かしている。そして現地時間20日夜、ミランはツイッターで今季終了までのレンタル移籍でデウロフェウを獲得したと発表。買い取りに関する言及はなかった。イタリアメディアは、エヴァートンが買い取りなしの有償レンタルを受け入れたとみている。ミランは今季活躍するスソの代役となるウィンガーとしてデウロフェウ獲得を目指してきた。同選手の加入は本田圭佑にとってライバルが増えることを意味する。本田はさらに厳しい立場に置かれるだろう。だが、ミランは希望した補強を実現させて万々歳…のはずだった。ところが、イギリス『スカイ・スポーツ』は、エヴァートンがデウロフェウの移籍成立を否定したと報道する。ミランが発表したことにエヴァートンが怒りをあらわにしているとの情報も出回った。すると、ミランはデウロフェウ獲得のツイートを削除。『スカイ・スポーツ』の記者は、取引もメディカルチェックも完了していないと伝える。その後も公式な発表がなく、デウロフェウの移籍が成立したのか、していないのか、謎は深まるばかりだ。イタリア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、デウロフェウが22日にミラノ入りし、23日にメディカルチェックの運びと報じているが…?