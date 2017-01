ハイブランドの結婚指輪に憧れるけど、予算が気になってなかなか踏み切れない……という女性も多いのではないでしょうか。実は、憧れのハイブランドの壁はそこまで高くありません。一般的な国内ブランドと同じくらいの価格で購入できるモデルも揃っています。「高価そう」なイメージだけで諦めてしまうのはもったいない! 今回は、実際に10万円台から20万円以下で購入できる、ハイブランドの結婚指輪をご紹介。これなら遠慮なく彼に提案できるかも!?



1:HARRY WINSTON (ハリー・ウィンストン)

「忠誠と愛」の永遠のシンボルと言われているハリー・ウィンストンのマリッジリング。「ラウンド・マリッジリング」はローズゴールドのアームにラウンドカットのダイヤモンドが施されたシンプルなデザインで、エンゲージリングとの重ねづけにもおすすめのデザインです。



■商品名:ラウンド・マリッジリング



■価格:15万1,200円から(サイズにより価格が異なります)



■ハリー・ウィンストンの結婚指輪の相場:30万〜50万円



2:Piaget(ピアジェ)



タイムレスでエレガントなピアジェのマリッジリング「ライムライト」。女性らしく柔らかに流れるアームがクラシカルで、飽きのこないデザイです。素材は高貴なプラチナで、長年身に着けてもそのピュアな美しい輝きが色褪せることはありません。



■商品名:LIMELIGHT ウエディングリングG34LY600



■価格:10万8,000円から



■ピアジェの結婚指輪の相場:15万〜30万円



3:Tiffany & Co. (ティファニー)



ビーズ状に施されたイエローゴールドの細かいミル打ちが、シンプルなデザインに洗練さとエレガントさを与える「ミルグレイン バンドリング」。多くの女性が憧れを抱くティファニーのマリッジリングは、他のブランドと比べて比較的価格を抑えて購入出来る点も魅力です。



■商品名:ミルグレイン バンドリング(3mm)



■価格:13万7,160円(税込)



■ティファニーの結婚指輪の相場:10万〜25万円



4:MIKIMOTO (ミキモト)



優しくてやわらかな曲線に、片側だけにあしらわれたダイアモンドがフェミニンなアクセントになっているマリッジリング。主張しすぎない華やかさで、さりげなく個性を演出することもできます。ナショナルブランドならではの、日本人の指の特徴を考慮したというデザインも魅力の1つです。



■商品名:マリッジリング DGR-1223R



■価格:14万400円(税込)



■ミキモトの結婚指輪の相場:8万〜20万円



5:DE BEERS (デビアス)



トレンドにとらわれず着用し続けられる「DB クラシック ワン ダイヤモンド バンド」は、愛に宿る純粋さにインスピレーションを得てデザインされたもの。中央にダイヤが配置されたバンドは、愛する人と常に一緒であることを意味し、心に刻んだ愛を象徴しています。



■商品名:DB クラシック ワンダイヤモンド バンド 3mm



■価格:13万7,000円〜(税込)



■デビアスの結婚指輪の相場:8万〜30万円



6:BVLGARI (ブルガリ)



豊穣と繁栄のシンボルと言われている“麦の穂”をモチーフにした独創的なデザインの「スピガ」。古代ローマの伝統や文化を反映するブルガリならではのユニークなデザインで、ファッション性が高いマリッジリングとなっています。またピンクゴールドには、温かな幸せへの願いが込められています。



■商品名:SPIGA マリッジリング ピンクゴールド 3mm (スピガ)



■価格:10万5,840円(税込)



■ブルガリの結婚指輪の相場:15万〜35万円



7:Van Cleef & Arpels (ヴァン クリーフ & アーペル)



ソフトでスレンダーな「タンドルモン マリッジリング」は、気取らないエレガンスにあふれ、時代にとらわれない普遍的なデザインです。イエローゴールド、ピンクゴールド、プラチナの3色展開で、アーム幅は2mm、2.5mm、3mmなどのバリエーションがあり、指のタイプと好みに合わせて選択することができます。



■商品名:タンドルモン マリッジリング、2mm



■価格:10万8,000円から(リングの素材や太さによって価格が異なります)



■ヴァン クリーフ & アーペルの結婚指輪の相場:15万〜40万円



8:BOUCHERON (ブシュロン)



創業者フレデリック・ブシュロンが妻に贈ったヘビをモチーフにしたネックレスにインスパイアされたリング。セルパン(ヘビ)はメゾン・ブシュロンにとって、愛と保護を象徴するモチーフです。



現代の「セルパンボエム」は女性にとって、単なるジュエリーを超えたお守りのような存在。職人の金細工によるツイストチェーンが立体的で存在感あるデザインに仕上がっています。



■商品名:セルパンボエム ホワイトゴールド リング



■価格:10万1,520円(税込)



■ブシュロンの結婚指輪の相場:15万〜30万円



9:TASAKI(タサキ)



大きな花弁を意味する「ラベッロ」という名前のマリッジリング。タサキが独自に開発した「SAKURAゴールド」の優しいピンクと、ふくよかな花びらを連想させる流動的なフォルムが美しく、幅や厚みも着け心地よいバランスで仕上げられています。



■商品名:ラベッロ 1 ストーン



■価格:10万8,000円(税込)



■タサキの結婚指輪の相場:8万〜30万円



10:Cartier (カルティエ)



カルティエならではの優美かつエレガントな書体で“Cartier”のエングレービングが施されたシンプルなウェディングリング。ファッションリング感覚で使用できるデザインで、素材はピンクゴールドとプラチナで展開されています。



■商品名:カルティエ エングレーブド ウェディング リング(ピンクゴールド)



■価格:12万6,900円(税込)



■カルティエの結婚指輪の相場:10万〜35万円



素材やデザイン次第で、ハイブランドも手が届く身近な存在に



今回紹介した結婚指輪以外にも、まだまだ10万円台で購入できるハイブランドリングは多数存在します。イエローゴールドやピンクゴールドはプラチナに比べて比較的リーズナブルになるので、これらの素材を選ぶことも、価格を抑えるポイントです。色々とリサーチをして、憧れのハイブランドでの結婚指輪購入も、ぜひ検討してみてください。