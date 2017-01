01.

想いは言葉で伝える

02.

たまには手書きの

ラブレターを

03.

一緒に旅行に出かける

04.

風邪をひいたときは

お互いに看病

05.

セックス抜きでも

一緒のベッドで寝る

06.

ちゃんと目を

見つめ合うことができる

07.

お互いの家族と

いい関係を築く

08.

長期休暇を

一緒に過ごす

09.

何もしないこと

Licensed material used with permission by Elite Daily