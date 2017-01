歌手のブリトニー・スピアーズが、現地時間19日に新恋人でモデルのサム・アスガリとの恋の馴れ初めについて語った。

ブリトニーは新曲「Slumber Party」のミュージックビデオで共演したサムと昨年11月に日本食レストランでディナーデートをしたと伝えられた。ブリトニーはその後サムとのツーショット写真をインスタグラムに公開して、ラブラブな様子である。

そして、ブリトニーは現地時間18日にラジオ番組「Fast in the Morning With Nathan Fast」でミュージックビデオの撮影中にサムと20分ほど一緒に待つ機会があって、話すことになったと明かし、「彼は私の名前は知っているけれど、人として誰かよく知らなかったわ。彼は『この女の子はどんな子?』って感じて、私は彼が誰か知らないって感じだったの」「私たちは寿司について話し始めたり、自分たちの好きなことを話し始めたりして、いつか寿司に行こうってなったわ。『これやろう、これやろう』って。彼は『OK、あとで僕の電話番号を渡すね』って感じだったわね」「私は彼の電話番号を取っておいたわ。すごく変なんだけど、5か月くらい経って、鞄の中に彼の電話番号を見つけたの。『彼はとてもかっこいいわ。この人すごくかっこいい』って感じだった。それで、彼に電話して、それ以来、彼はただとてもたのしくて、おもしろい人なの」と話している。

ブリトニーはサムと撮影中に意気投合したようで、今後も日本食レストランでデートをするところが目撃されそうだ。