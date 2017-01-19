Ä¶½Ï¡¢ËÜ»Å¹þ¤ß¡¢Ä¶Ë§½æ......¿Íµ¤¿©¥Ñ¥ó3¤Ä¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª
ÀìÌçÅ¹¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿©¥Ñ¥ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ«¿©¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿©¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¿©¥Ñ¥ó3¥Ö¥é¥ó¥É¤òBONDIC¤¬¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤ËÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èæ¤Ù¤¿¤Î¤Ï¿¼ÄÅ³¨Î¤¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡Ö½ÐÄ¥¥Ñ¥ó¤ÎÎÁÍý¿Í¡×¤ÎCM¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥¹¥³¡ÖÄ¶½Ï¡×¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥óÄ«¤Ï¥Ñ¥ó¢ö¤ÎCM¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¡ÖËÜ»Å¹þ¤ß¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ä¥Þ¥¶¥¡ÖÄ¶Ë§½æ¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤«¤¬¿©¥Ñ¥ó¡¢¤µ¤ì¤É¿©¥Ñ¥ó¡¢°ã¤¤¤Ï¤¤¤«¤Ë......¡©
ËþÂÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖËÜ»Å¹þ¤ß¡×
ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï1¡ËÌ£¤ä¿©´¶¤ÎËþÂÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ2¡Ë³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢³Æ¿©¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿©¥Ñ¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áí¹çÅª¤ÊËþÂÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¡ÖËÜ»Å¹þ¤ß¡×¤Ç39¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡ÖÄ¶½Ï¡×¤Ç33¡ó¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¡ÖÄ¶Ë§½æ¡×¤Ç24¡ó¤Î½çÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
Áí¹ç¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡£¥Ñ¥¹¥³¡ÖÄ¶½Ï¡×¤Ï¡Ö¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¾Æ¤¤¤¿»þ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¡×¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¡ÖÄ¶Ë§½æ¡×¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¡×¤È¡Ö¾®Çþ¤ÎÉ÷Ì£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¡ÖËÜ»Å¹þ¤ß¡×¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¡×¤È¡ÖÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤ÈÃéÀ¿¿´¤Î¹â¤¤¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ó¡Ê¡Ö¿©¥Ñ¥ó¤Ï¥³¥ì¡ª¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉâµ¤¤·¤Ê¤¤¿Í¡Ë¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦·ë²Ì¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÄ¶½Ï¡×¤Ï¡Ö´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤¬¡¢¡ÖÄ¶Ë§½æ¡×¤Ï¡Ö¥«¥ê¥«¥ê´¶¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Í£°ì¡ÖËÜ»Å¹þ¤ß¡×¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÁ´ÂÎ¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤È¤â¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¡×¤¬ËþÂ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¤¢¤Î¿©¥Ñ¥ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸â1
Áí¹çÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥¹¥³¡ÖÄ¶½Ï¡×¤Ç50¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¡ÖËÜ»Å¹þ¤ß¡×¤Ç43¡ó¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¡ÖÄ¶Ë§½æ¡×¤Ç28¡ó¤Î½çÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥³¡ÖÄ¶½Ï¡×¤Ï¡ÖÆëÀ÷¤ß¡×¤Ç37.4¡ó¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¡ÖÄ¶Ë§½æ¡×¤Ï¡ÖÍÌ¾¡×¤Ç28.9¡ó¡¢¡ÖËÜ»Å¹þ¤ß¡×¤¬°Â¿´´¶¤Ç49.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö°Â¿´´¶¡×¤Ï3¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¥Ï¥º¥ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Íê¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¾·×¤ÊËÁ¸±¤ò¤·¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÉâµ¤¤·¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤ÏBONDIC¤¬2016Ç¯12·î1Æü¡Á12·î4Æü¡¢20ºÐ¡Á69ºÐ¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷¤ËÂÐ¤·¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡£