ギョニソ(魚肉ソーセージ)をレンチンするおつまみ作ってみた!ネットで見たから〜 カリカリになったとこはギョニソチップス?半分しっとりのトコはギョニソジャーキー? そんな感じ〜♪200Wで6分やってみたけど、まだカリカリじゃなかったから、600Wでさらに2分してみた。そのまま食べるのに飽きたら、お試しを❣️ #ギョニソチップス#魚肉ソーセージチップス#ギョニソジャーキー#ギョニソ#魚肉ソーセージ#ハイボール#レンチン

A photo posted by chie (@chie_hasu) on May 7, 2016 at 7:02am PDT