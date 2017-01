¥Þ¥ó¥¦¥£¥º¡¢UVER¡¢¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¡¢°½Ìî¹ä¤Î¹ë²Ú¶¦±é¡§±Ç²è¡Ø¿·½É¥¹¥ï¥ó­¶¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ô¤¬³«ºÅ

映画『新宿スワン供抔開に先駆け1月18日(水)に、横浜アリーナにてスペシャルイベント「『新宿スワン供戰好撻轡礇襦Ε薀ぅ屐SSSL〜」が開催された。映画の主題歌を歌う、MAN WITH A MISSION、挿入歌で参加しているUVERworld、MY FIRST STORYの豪華共演が実現し、加えて当日のサプライズゲストとして主演の綾野剛も登場し、ステージでギターを披露した。金髪・天パーのスカウトマン、白鳥龍彦。和久井健の伝説的アウトロー漫画を原作に2015年映画化され、大ヒットを記録した『新宿スワン』。その続編、映画『新宿スワン供戮1月21日に全国公開される。映画の公開に先駆けて、昨日1月18日(水)横浜アリーナにて、「『新宿スワン供戰好撻轡礇襦Ε薀ぅ屐SSSL〜」が開催された。ライブは、映画の主題歌を歌うMAN WITH A MISSION、挿入歌を担当するUVERworld、MY FIRST STORYの人気3バンドが集結した。MY FIRST STORYボーカルのHiroイベントがスタートすると、映画「新宿スワン供廚之狠羃里鮹甘している唯一の女性アーティストAnlyが急遽一曲披露し、続いてはMY FIRST STORYが本作の挿入歌「Smash Out!!」などを披露。ボーカルのHiroが、「『新宿スワン供戮亘佑里燭瓩留撚茵だって(白鳥龍彦の)髪型、僕といっしょじゃないですか(笑)。新宿バーストの一員として出させていただけたらな、と。」と言うと、会場からは歓声が響いた。マイファスの次に登場したのは、同じく挿入歌を担当するUVERworld。本作のために書き下ろされた挿入歌「エミュー」などを披露した。ボーカルのTAKUYA∞は「映画っていいよね!それぞれのプロフェッショナルが何か月もかけて瞬間瞬間をカメラにおさえて、1本のラインにまとめたものを、2時間半ぐらい1800円で観られちゃう。エンタメの強敵だよね。『新宿スワン』なんて97万人観に行っちゃったんでしょ。すげーよな!俺も負けは認められない。今日は積み重ねたものをステージで魅せる集大成の日」と、語った。UVERworldUVERworldボーカルのTAKUYA∞UVERworldの演奏でオーディエンスが盛り上がりを見せる中、ステージにシークレットゲストとして『新宿スワン供拏膠蕕琉縮邱笋、「最高の一日にしましょう!楽しむぞー!」とサプライズ登場すると、会場全体に黄色い声援が響き渡った。「前作を愛してくださったこそ、今作が公開できます。正直不安だったんですが、今日その不安が消し飛びました。Anlyさんのパフォーマンス、MY FIRST STORYの若さあふれるカッコよさ、UVERworldの圧倒的なパフォーマンス・言葉力、すべて心に沁み込んでます!そしてついにこの後は、MAN WITH A MISSIONです!」と大興奮の様子でトークを続けた。綾野は、本作について「前作は個人の成長物語だったところ、今作は組織の成長物語でなおかつ(新宿VS横浜の)国盗り合戦になってパワーアップしています」とアピール。主題歌・挿入歌については「本作は音楽映画と言っても過言ではなく、さきほど(UVERworld)TAKUYA∞が映画表現について語っていましたが、映画は2時間で感動させるのに対し、音楽は5分で、さらにイントロを聞いただけでも感動させることができる圧倒的なもの。そんな音楽と映画が合わさることで素晴らしい表現が生まれると思います」と熱く語った。綾野剛とUVERworldボーカルのTAKUYA∞知り合いの誕生日会で知り合って以来、綾野とはプライベートでも親交があるという、UVERworld TAKUYA∞を呼び込み、さらに2人で濃密なトークを繰り広げた。お互いの第一印象を綾野は「人の話をしっかり聞く人で、目線を全くずらさないから、俺のこと好きなのかな?と思った(笑)」、TAKUYA∞は「音楽の話ができる人。芝居について聞いても音楽に例えて返してくれました」と振り返り、今日のライブについても2週間前ぐらいから「楽しみ」とメールを送り合っていたという。すでに映画「新宿スワン供廚魎僂TAKUYA∞は「一言では言えない奥深いストーリーライン。高速でキレイな景色を次々と見せられているような気の抜けない映画です」と語った。綾野は、改めて注目してほしい点として「男の映画に思われがちですが、女性が照らしてくれるから男性が輝くんだと思います。だから、女性の美しさ・輝きを大事にしています。映画の中で男性陣が戦うのは、関わるすべての女性を愛したいと思うところから始まっています。この作品は女性のすばらしさを伝える映画でもあります」と締めくくった。トークセッションの後、ライブのトリを飾る『新宿スワン供拏臑蟆里鮹甘したMAN WITH A MISSIONが登場。主題歌「Dead End in Tokyo」などを披露し、Vo&Guのジャン・ケン・ジョニーは「エッジノ効イタ作品デスガ、人間模様ヤ人生ノ陰陽、人ノ心ノ動キヲ描イテイテ、特殊ナ世界ノ話ニ留マラズ、ドンナ人ノ琴線ニモ触レル作品ダト思イマス」と本作について語った。MAN WITH A MISSION photo by Daisuke Sakai(FYD inc.)MAN WITH A MISSIONのアンコールステージに、綾野がギターを手に緊急参戦。このサプライズ演出に会場は狂騒の渦と化した。綾野からMAN WITH A MISSIONに相談して「この曲がやりたい」と選んだ一曲『evils fall [remix](remixed by BOOM BOOM SATELLITES)』と、さらに『Smells Like Teen Spirit』のセッションを披露。MAN WITH A MISSIONと綾野剛 photo by Daisuke Sakai(FYD inc.)この奇跡のコラボレーションに、会場1万2000人のファンたちは熱狂した。大盛況のうちに終わったこのスペシャルライヴの余韻を残しつつ、今週末から『新宿スワン供戮慮開がスタートする。映画ファンはもとより音楽ファンも劇場に足を運んでみては。映画『新宿スワン供監督:園子温キャスト:綾野剛、浅野忠信、伊勢谷友介、深水元基、金子ノブアキ、村上淳ほか主題歌:「Dead End in Tokyo」 MAN WITH A MISSION挿入歌:「エミュー」UVERworld/「Smash Out!!」MY FIRST STORY2017年1月21日より全国にて公開