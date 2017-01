モデルのベラ・ハディッドが、元恋人で歌手のザ・ウィークエンドに女優・歌手のセレーナ・ゴメスから利用されていると伝えたという。

ベラは昨年11月に約1年半の交際の末にザ・ウィークエンドと友好的に破局。そして、ウィークエンドがセレーナと現地時間10日にレストランでディナーをし、店から出てきた時にキスしている姿を写真に収められた。その後ベラはザ・ウィークエンドとセレーナのインスタグラムのフォローを解除している。

セレーナの関係者はゴシップ誌「Usウィークリー」に「彼らは友達として遊び始めて、ロマンチックになりました」「彼らはとてもセクシーな音楽に取り組んでいますよ」とコメント。しかし、ベラの友人は「ベラは数回アベル(ザ・ウィークエンド)に連絡を取り、セレーナが彼を利用していると言いました」「彼は彼女が嫉妬していると思っていて、聞いていませんよ」と話している。

セレーナは2015年にDJのゼッドと熱愛を噂されて、その後コラボ曲「I Want You to Know」をリリース。さらに「We Don’t Talk Anymore」でコラボした歌手のチャーリー・プースとも噂されたが、熱愛を否定していた。

セレーナの元恋人で歌手のジャスティン・ビーバーもセレーナとザ・ウィークエンドの恋について、セレーナがザ・ウィークエンドをプロモーションのために利用しているのではないかと疑っていると伝えられた。