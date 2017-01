DCコミックスのスーパーヒーローチームの活躍を描く『ジャスティス・リーグ』(2017年冬日本公開)の待望の初写真がついに解禁となった。

解禁された初写真には“ジャスティス・リーグ”の3人のメンバーが登場。街を守るため人を欺き、孤独に悪と戦ってきたバットマン、人類に失望しその身を隠し、たった1人で生きてきたワンダーウーマン、そして、友達が少ない事を気にしている地上最速の好青年フラッシュだ。一見バラバラな3名だが、本作の監督ザック・スナイダーは「ヒーローたちの相性がすごく良くて本当に大満足しているんだ!」と“ジャスティス・リーグ”のメンバーたちのケミストリーに自信を覗かせている。

また、本作で正式に初登場となるフラッシュを演じるエズラ・ミラーは、自身の演じるキャラクターについては「僕が演じているフラッシュは、ちょっと天然で大人たちを少しイラッとさせるんだ(笑)。ビートルズでいえばリンゴ・スターって感じのキャラクターだね」とコメント。さらにベン・アフレック演じるバットマンとガル・ガドットが演じるワンダーウーマンについては、まるでフラッシュが話すかのように「バットマンってのは無愛想で不機嫌なんだよ。ワンダーウーマンは思いやりがあって優しい人だね」と語っている。

“特別なチカラ”を持ったヒーローたちが集まったは、地球を壊滅的な危機から救うことが出来るのか?「友達が欲しいから」という理由で早々に参加を決意したフラッシュと共に、解禁となった写真で描かれる荒廃した建物の中、少し驚いた表情で見上げる3人ヒーローたちの視線の先には一体何があるのだろうか?

■『ジャスティス・リーグ』

2017年冬 全国公開

配給:ワーナー・ブラザース映画

(C) 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC