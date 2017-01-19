ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡ª¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Æ·¿ °û¤ß´³¤¹°ìÇÕ ²£ÉÍ ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó/ÀçÂæ ¿ÉÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó/·§ËÜ ¹õ¥Þ¡¼ÌýÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×(³ÆÀÇÈ´180±ß)¤Î3¼ïÎà¤òÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç1·î30Æü(·î)¤«¤é¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤È¤í¤ß¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿¼¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¹¡¼¥×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ö²£ÉÍ ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡È¿¼¤¦¤Þ¤¤¤ÎÁÇ¡É¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Ä¶ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥³¥¯¿¼¤¯¤Æ¥¦¥Þ¤¤¥¹¡¼¥×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤´ÅöÃÏ¥é¡¼¥á¥ó¡£¡Ö²£ÉÍ ÆÚ¹ü¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¤È¤í¤ß¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿¼¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¹¡¼¥×¡¢¡ÖÀçÂæ ¿ÉÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÏÇ»¸üÌ£Á¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿¼¤¤»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥¹¡¼¥×¡¢¡Ö·§ËÜ ¹õ¥Þ¡¼ÌýÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¹õ¥Þ¡¼Ìý¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿¼¤¤¹á¤ê¤Ç¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ê¤é¤º¤È¤âºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÇÕ¤À¡£¤¼¤Ò°û¤ß´³¤¹¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤è¤¦¡£¡Ú¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹ÊÔ½¸Éô/ÊÆÌÚ¡Û