チリッチが敗れる波乱、好調エヴァンスに屈する 全豪オープン
【AFP＝時事】全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2017）は18日、男子シングルス2回戦が行われ、大会第7シードのマリン・チリッチ（Marin Cilic、クロアチア）はダニエル・エヴァンス（Daniel Evans、英国）に6-3、5-7、3-6、3-6で敗れた。
元全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2014）覇者のチリッチを下し、3回戦進出を決めた26歳のエヴァンスは、自身が持つ四大大会（グランドスラム）での最高成績に並んだ。
トップ10選手から自身2勝目を挙げたエヴァンスは、今月行われたアピア国際（2017 Apia International Sydney Tennis Tournament）でドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）を破り、ツアー初の決勝進出を果たしていた。
初戦でファクンド・バグニス（Facundo Bagnis、アルゼンチン）を退け、全豪初勝利を記録したエヴァンスは次戦、第27シードのバーナード・トミック（Bernard Tomic、オーストラリア）と激突する。
世界51位のエヴァンスは昨年、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2016）と全米で3回戦に進出し、トップ100入りを果たしていた。
【翻訳編集】AFPBB News
元全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2014）覇者のチリッチを下し、3回戦進出を決めた26歳のエヴァンスは、自身が持つ四大大会（グランドスラム）での最高成績に並んだ。
トップ10選手から自身2勝目を挙げたエヴァンスは、今月行われたアピア国際（2017 Apia International Sydney Tennis Tournament）でドミニク・ティエム（Dominic Thiem、オーストリア）を破り、ツアー初の決勝進出を果たしていた。
初戦でファクンド・バグニス（Facundo Bagnis、アルゼンチン）を退け、全豪初勝利を記録したエヴァンスは次戦、第27シードのバーナード・トミック（Bernard Tomic、オーストラリア）と激突する。
世界51位のエヴァンスは昨年、ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2016）と全米で3回戦に進出し、トップ100入りを果たしていた。
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