【綾野剛/モデルプレス=1月18日】俳優の綾野剛が18日、神奈川・横浜アリーナ(横アリ)で行われた主演映画「新宿スワンII」(21日公開)のライブイベントにサプライズ登場。1万2000人の観客を前にギターパフォーマンスをした。イベントは同作の公開記念として、主題歌&挿入歌を手掛けた「MAN WITH A MISSION」、「UVERworld」、「MY FIRST STORY」といった人気アーティストによるスペシャルライブ「新宿スワンII スペシャルライブ〜SSIISL〜」。今回は、同作が横浜をテーマにしていることもあり、会場の規模を拡大して横アリで開催された。綾野はイベントにサプライズで登場し、ギターパフォーマンスやトークショーを行った。綾野はUVERworldのパフォーマンス後、MCから「この人がいないと始まらない!」と促され、「いくぞー!」という掛け声と共にサプライズで登場。会場は大歓声に包まれ、綾野を歓迎した。「みなさんこんばんは!今日は最高の一日しましょう!!楽しむぞー!」と挨拶した綾野は「これだけの方が集まってくださって愛を感じる」と、観客に笑顔でお手振り。「この場所に立つ日がくるとは思わなかった。観客としては来たことがありますが、感慨深い。(最前列の人に)押されてきつくなったらリアクションしてくださいね!」と気遣いも見せていた。綾野は「役者という身分ではなく、3バンドとみなさまと楽しむためにここにきています」と観客の目線に立ち、すでにパフォーマンスが終わっていたMY FIRST STORYについて「若いってイイですね!」、UVERworldについて「圧倒的なパフォーマンスと“言葉力”で、みなさまに染み込んでいると思います」と感想を話した。また、出番がまだだったMAN WITH A MISSIONに「このあと、マン・ウィズ・ア・ミッしゃんしゃん…もう一回言うよっ!マン・ウィズ・ア・ミッションさん!(成功に観客からあたたかい声援を受け)ありがとう!!日本アカデミー賞とったよ!!!」と、ノリと勢いで昨日発表された日本アカデミー賞の主演男優賞の受賞についても触れ、会場を盛り上げていた。前作(2015年)の公開前にも、東京・豊洲PITでスペシャルライブを開催。その際も綾野はサプライズで登場し、MAN WITH A MISSIONの“ギタリスト”としてニルヴァーナの「Smells Like Teen Spirit」を披露した。会場は大いに盛り上がり、綾野がギターを演奏する姿が反響をよんでいた。今回もMAN WITH A MISSIONのアンコール時に「スペシャルな方をお迎えする!」という呼びこみで黒いシャツに黒いダメージパンツを履き、黒いギターを持った“オールブラック”な綾野が再び登場。綾野が「この曲をどうしてもやりたい」という希望からMAN WITH A MISSIONの「evils fall」にあわせてギターを披露し、会場の盛り上がりを絶頂にさせていた。また「Smells Like Teen Spirit」も再び披露した。(modelpress編集部)スカウト会社・新宿バーストのエース格となった白鳥龍彦(綾野)は、勢力拡大を目論む社長・山城(豊原)の命により、幹部の関玄介(深水)と共に横浜へと送り込まれる。しかしそこは、滝(浅野)が支配する難攻不落の王国だった。早々に手荒い洗礼を受ける龍彦たち。警察やヤクザとも裏取引をする滝の謀略によって窮地に陥った新宿バーストは、龍彦を破門することで事態を回避しようとする…。「オレは歌舞伎町の番犬だ。この街守るためだったら何でもすんだよ!」新宿と横浜は全面戦争へと突入。龍彦は逆襲の狼煙をあげる。