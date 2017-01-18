Âè°ì°õ¾Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£¡ÈÍýÁÛ¤ÎÁ°È±¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¡©
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè°ì°õ¾Ý¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡ÈÁ°È±¡É¡£¡ÈÍýÁÛ¤ÎÁ°È±¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í?!¡¡¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÁ°È±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¤É¤ì¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÈÍýÁÛ¤ÎÁ°È±¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÃºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È´é¤ÎÎØ³Ô¡É¤«¤é»÷¹ç¤¦Á°È±¤òÃµ¤¹¤³¤È
¤É¤ó¤ÊÁ°È±¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Ë°ìÈÖ¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡È´é¤ÎÎØ³Ô¡É¡£ÎÉ¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªÇº¤ß¥Ñ¡¼¥Ä¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°õ¾Ý¤òUP¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ä¾®´é¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Íñ·¿¤ÎÊý
½ÐÅµ¡§HAIR
Á°È±¤òºî¤ë¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙ²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°È±¥Ê¥·¤â»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢É½¾ð¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤¿¤À¤·¡ÖÌÜ¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ç¤³¤¬¶¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÁ°È±¤òºî¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£´Ý´é¤ÎÊý
½ÐÅµ¡§HAIR
Ã»¤á¤ÎÁ°È±¤ÏËË¹ü¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢´é¤òºÙ¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÄ¹¤á¤ÎÁ°È±¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¯¤ëÌÓ¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÌÄ¹¤ÎÊý
½ÐÅµ¡§HAIR
Ä¹¤á¤ä¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤ÏÌÌÄ¹¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¤ÏNG¤Ç¤¹¡£Ê¬¤±ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Á°È±¤ä¤Á¤ç¤¤Ê¬¤±¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼Á´¶¤Ï½Å¤á¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£µÕ»°³Ñ·Á¤ÎÊý
½ÐÅµ¡§HAIR
´ðËÜÅª¤ËÎ®¤·¤ÆÊ¬¤±ÌÜ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÈÌÜ¤¬Î¥¤ì¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤ä½Å¤á¤ÏNG¡£½Å·Ú¤Ê°õ¾Ý¤Ë¼Á´¶¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£»Í³Ñ·Á¤ÎÊý
½ÐÅµ¡§HAIR
1ÈÖ»÷¹ç¤ï¤»¤¬Æñ¤·¤¤ÎØ³Ô¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤ä½Å¤á¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤Ê¤¤Á°È±¤ÏÎØ³Ô¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç´ðËÜÅª¤ËNG¤Ç¤¹¡£ÌµÆñ¤Ê¤Î¤Ï¥Õ¥ï¥Ã¤È½À¤é¤«¤¯Î®¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
Î®¤¹¤È¤¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¹õÌÜ¤Î³°Â¦¤«¤é¼«Á³¤ËÎ®¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¬¤±ÌÜ¤Ïº¸±¦¤ÎÌÜ¤ÇÂç¤¤¤Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ÌÃÖ¤¬¹â¤¤Êý¤ÇÊ¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ¡§HAIR
¡¦Î®¤¹Êý¸þ¢ª¹õÌÜ¤Î³°Â¦¤«¤é¼«Á³¤ËÎ®¤¹
¡¦Ê¬¤±ÌÜ¢ªº¸±¦¤ÎÌÜ¤ÇÂç¤¤¤Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°ÌÃÖ¤¬¹â¤¤Êý¤Ç
¡¦Á°È±¤Ê¤·¢ª¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¡¦Á°È±¤¢¤ê¢ª¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤Ë¡ÊÄ¹¤á¤Ê¤éÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢Ã»¤á¤Ê¤éÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ë
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ°È±¤¬¤¢¤ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°È±¤¬Ä¹¤¤Êý¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢Ã»¤¤Êý¤ÏÍÄ¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç±é½Ð¤·¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Î¡ÈÁ°È±¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÂè°ì°õ¾Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤ÎÁ°È±¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
top image½ÐÅµ¡§HAIR