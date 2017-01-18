破壊力抜群な１枚 『鬼ヶ島突撃直前で、気が変わった犬』
日々、ネットに漫画作品を投稿し続けているリサパソ（@risapaso821）さん。
『鬼ヶ島突撃直前で、気が変わった犬』
こう題されて投稿された１枚のイラストが、抜群の破壊力で見た人の笑いを誘っています！
猿とキジの表情がじわじわ来る…。
鬼ヶ島突撃直前で、気が変わった犬。 pic.twitter.com/pS0dYeWnUA— リサパソ🐓 (@risapaso821) 2017年1月17日
こういう犬、いるいる！
飼い主「おうちに帰りますよー」
犬「イヤダー」
冬とか関係なくなっちゃったけど、どうしても描きたかったハナちゃん。 pic.twitter.com/zBYl60uD7u— リサパソ🐓 (@risapaso821) 2016年12月2日
リサパソさんが公開している作品、 「ガリャ山ポヨ美の片想い」は閲覧数が１００万を超える人気！ リサパソさんの作風が気に入った方はぜひ見に行ってみてください。
@risapaso821— リサパソ🐓 (@risapaso821) 2017年1月18日
沢山のいいねとRTありがとうございます！
漫画投稿サイトマンガハックさんで漫画を投稿してますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいでーす！https://t.co/mDiP6f1z8f
[文／grape編集部]