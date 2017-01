◆及川光博も驚き ボイメンの下積み時代

◆ボイメンパフォーマンスでスタジオ盛り上げ

【BOYS AND MEN/モデルプレス=1月18日】10人組男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN(通称:ボイメン)が、17日深夜、TBS系音楽番組「Good Time Music」(毎週火曜24:10〜※関東ローカル)にゲスト出演。下積み時代のエピソードを語った。番組ではボイメンの魅力を紹介。ファンや、下積み時代からボイメンを支えた人々の声を交えつつ、彼らの魅力に迫った。昨年末には「第58回 輝く!日本レコード大賞」新人賞を受賞し、人気急上昇中のボイメン。2010年に結成し活動は6年になるが、長い下積みも経験した。MCの及川光博より下積み期間について聞かれると、リーダーの水野勝は「(期間は)4年いくかいかないくらい。名古屋には劇場もないので『どこで披露するんだろう?』みたいな状況で(練習をしていた)。先も見えなかった」としみじみ。「練習場所も公園とかで。ちょっと傾けたら止まるラジカセを持って…」と振り返ると、及川も「本当にアマチュアだったんだね」と驚いた。さらに過去には今よりも多くのメンバーが在籍していたそうで、水野は「メンバー100人くらいいた。先が見えなくて皆やめていった」と告白。メンバーの田村侑久も「売れてなかったんで、お金も全然もらえてなかった。俺たち食べるのも必死で。本当にギリギリの中ね、みんなでコンビニのホットスナック買ってね」と懐かしそうに語った。ボイメンはスタジオで「GO!! 世侍塾 GO!!」をパフォーマンス。このほか、きゃりーぱみゅぱみゅと16人組ダンス&ボーカルグループ「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE(ザ・ランページ フロム エグザイル トライブ)」が出演した。(modelpress編集部)