歌手のジャスティン・ビーバーが、元恋人で歌手・女優のセレーナ・ゴメスと歌手のザ・ウィークエンドのロマンスを疑っているという。

セレーナは現地時間10日にザ・ウィークエンドとレストランでディナーをし、店から出てきた時にキスしている姿を写真に収められた。セレーナはザ・ウィークエンドに抱きついて、かなりラブラブな様子であったため、新カップル誕生かと噂されている。

しかし、セレーナと2年間交際していたジャスティンはセレーナがザ・ウィークエンドをプロモーションのために利用していると考えていると関係者はゴシップサイト「TMZ」に明かした。というのも、セレーナとザ・ウィークエンドは一緒に音楽を作っていて、ジャスティンはセレーナがコラボしたい人とデートする傾向にあると考えているという。

セレーナはDJのゼッドと2015年に熱愛を噂されて、その後コラボ曲「I Want You to Know」をリリースしていた。