1月14〜15日の全国動員ランキングが興行通信社より発表され、『本能寺ホテル』が初週土日動員16万7200人、興収2億500万円を記録し、初登場1位を飾った。本作は2011年公開の『プリンセストヨトミ』と同様、鈴木雅之監督、綾瀬はるか、堤真一が再タッグを組んだ歴史エンターテインメント。『プリンセストヨトミ』公開時には、初週土日動員23万4000人、興収3億590万円を記録している。2位には公開21週目を迎えた『君の名は。』が、週末土日動員12万5000人、興収1億7000万円をあげ、先週の3位からワンランクアップ。1月13日よりIMAX上映が始まった効果が出ている模様。15日終了時で、累計興収が232億2500万円まで数字を伸ばしている。『アナと雪の女王』まであと22億円強。4位も初登場の『劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージ from スーパー戦隊』がランクイン。スーパー戦隊シリーズの前作『手裏剣戦隊ニンニンジャーVSトッキュウジャー THE MOVIE 忍者・イン・ワンダーランド』も初登場3位だったように、非常に安定感のあるシリーズだ。先週10位だった『この世界の片隅に』が2ランクアップの8位に。昨日発表された日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞に『君の名は。』と共に選ばれるなど、まだまだトピックスには事欠かない。ロングラン上映でどこまで数字を伸ばせるか。1月14〜15日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:本能寺ホテル第2位:君の名は。第3位:バイオハザード:ザ・ファイナル第4位:動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー未来からのメッセージ from スーパー戦隊第5位:映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!第6位:ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー第7位:ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅第8位:この世界の片隅に第9位:ぼくは明日、昨日のきみとデートする第10位:海賊とよばれた男