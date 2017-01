固ゆで卵は蛋白質たっぷりの軽食にもなれば、サラダのトッピングやサンドイッチの詰め物にもなります。でも、ちょっと月並みだな、と思ったら軽く焦げ目をつけてみましょう。意外に思うかもしれませんが、なかなかいけますよ。



固ゆで卵の殻をむいて半分に切ります。中火にかけたフライパンにオリーブオイルを敷いて、そこに固ゆで卵を切り口を下にしておきます。片面が金色のカリカリになるまで2、3分焼いたら、塩、コショウ、その他の好みのスパイスで味付けします。

これは、ゆで卵を単独で食べるときや、前菜として出すときには抜群のひと手間です。フライパンからお皿に移して、あつあつのできたてを食べると最高です。



Sear Your Hard-Boiled Egg for a Healthy Snack | The Kitchn

Heather Yamada-Hosley(原文/訳:春野ユリ)

Photo by gettyimages.