【AFP＝時事】（更新）メキシコ東部キンタナロー（Quintana Roo）州の観光地プラヤデルカルメン（Playa del Carmen）で16日未明、音楽祭が開かれていたナイトクラブ前で何者かが銃を乱射し、5人が死亡した。死者の1人はパニックに陥って逃げ出した参加者らに踏まれ死亡した女性だった。



現場のナイトクラブ「ブルーパロット（Blue Parrot）」では事件発生当時、エレクトロニック音楽祭「BPMフェスティバル（BPM Festival）」が開催されていた。キンタナロー州検察当局の声明によると、武装した人物は、入場を拒んだ警備員らに向かって発砲したという。



検察当局は、死者5人にはカナダ人1人とイタリア人1人が含まれると確認した。主催者側によると、5人のうち少なくとも3人は警備員だという。



大混乱に陥った現場ではさらに15人が負傷した。



州検察によると、当局は現場付近で4人の身柄を拘束し、事件に関係しているかどうか捜査を進めているという。

【翻訳編集】AFPBB News