闘莉王は4番に!! 京都が新体制発表…岩崎は13番、仙頭は14番、小屋松は22番
京都サンガF.C.は16日、京都府亀岡市内で2017シーズン新体制発表会見を行い、背番号が発表された。名古屋から加入したDF田中マルクス闘莉王は4番を着けることに。その他の移籍組はDF湯澤聖人が2番、MFハ・ソンミンが8番、FWケヴィン・オリスが9番、MF望月嶺臣が18番、MF伊東俊が20番、MF小屋松知哉が22番、GK永井建成が29番、新卒のFW岩崎悠人が13番、MF仙頭啓矢が14番、FW大野耀平が19番、MF島村拓弥が23番、DF麻田将吾が25番と発表されている。
なお、昨季3番を着けたDF染谷悠太は15番、4番を着けたDF牟田雄祐は17番、20番を着けたDF高橋祐治は3番、37番を着けたMF吉野恭平は5番に変更となった。
■選手背番号
GK 1 菅野孝憲
DF 2 湯澤聖人(←柏)
DF 3 高橋祐治
DF 4 田中マルクス闘莉王(←名古屋)
MF 5 吉野恭平
DF 6 本多勇喜
MF 7 田村亮介
MF 8 ハ・ソンミン(←蔚山現代)
FW 9 ケヴィン・オリス(←仁川ユナイテッド)
FW 10 エスクデロ競飛王
FW 13 岩崎悠人(←京都橘高)
MF 14 仙頭啓矢(←東洋大)
DF 15 染谷雄太
FW 16 イ・ヨンジェ
DF 17 牟田雄祐
MF 18 望月嶺臣(←名古屋)
FW 19 大野耀平(←常葉大浜松)
MF 20 伊東俊(←山形)
GK 21 清水圭介
MF 22 小屋松知哉(←名古屋)
MF 23 島村拓弥(←京都U-18)
DF 24 内田恭兵
DF 25 麻田将吾(←京都U-18)
DF 26 下畠翔吾
GK 29 永井建成(←熊本)
DF 30 石櫃洋祐
FW 31 大黒将志(←山形から復帰)
(取材・文 折戸岳彦)
●2017年Jリーグ移籍情報
●2017シーズン新体制&背番号一覧
なお、昨季3番を着けたDF染谷悠太は15番、4番を着けたDF牟田雄祐は17番、20番を着けたDF高橋祐治は3番、37番を着けたMF吉野恭平は5番に変更となった。
■選手背番号
GK 1 菅野孝憲
DF 2 湯澤聖人(←柏)
DF 3 高橋祐治
DF 4 田中マルクス闘莉王(←名古屋)
MF 5 吉野恭平
DF 6 本多勇喜
MF 7 田村亮介
MF 8 ハ・ソンミン(←蔚山現代)
FW 9 ケヴィン・オリス(←仁川ユナイテッド)
FW 10 エスクデロ競飛王
FW 13 岩崎悠人(←京都橘高)
MF 14 仙頭啓矢(←東洋大)
DF 15 染谷雄太
FW 16 イ・ヨンジェ
DF 17 牟田雄祐
MF 18 望月嶺臣(←名古屋)
FW 19 大野耀平(←常葉大浜松)
MF 20 伊東俊(←山形)
GK 21 清水圭介
MF 22 小屋松知哉(←名古屋)
MF 23 島村拓弥(←京都U-18)
DF 24 内田恭兵
DF 25 麻田将吾(←京都U-18)
DF 26 下畠翔吾
GK 29 永井建成(←熊本)
DF 30 石櫃洋祐
FW 31 大黒将志(←山形から復帰)
(取材・文 折戸岳彦)
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