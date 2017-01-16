新体制発表記者会見を行なった京都サンガF.C.

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　京都サンガF.C.は16日、京都府亀岡市内で2017シーズン新体制発表会見を行い、背番号が発表された。名古屋から加入したDF田中マルクス闘莉王は4番を着けることに。その他の移籍組はDF湯澤聖人が2番、MFハ・ソンミンが8番、FWケヴィン・オリスが9番、MF望月嶺臣が18番、MF伊東俊が20番、MF小屋松知哉が22番、GK永井建成が29番、新卒のFW岩崎悠人が13番、MF仙頭啓矢が14番、FW大野耀平が19番、MF島村拓弥が23番、DF麻田将吾が25番と発表されている。

　なお、昨季3番を着けたDF染谷悠太は15番、4番を着けたDF牟田雄祐は17番、20番を着けたDF高橋祐治は3番、37番を着けたMF吉野恭平は5番に変更となった。

■選手背番号

GK 1 菅野孝憲

DF 2 湯澤聖人(←柏)

DF 3 高橋祐治

DF 4 田中マルクス闘莉王(←名古屋)

MF 5 吉野恭平

DF 6 本多勇喜

MF 7 田村亮介

MF 8 ハ・ソンミン(←蔚山現代)

FW 9 ケヴィン・オリス(←仁川ユナイテッド)

FW 10 エスクデロ競飛王

FW 13 岩崎悠人(←京都橘高)

MF 14 仙頭啓矢(←東洋大)

DF 15 染谷雄太

FW 16 イ・ヨンジェ

DF 17 牟田雄祐

MF 18 望月嶺臣(←名古屋)

FW 19 大野耀平(←常葉大浜松)

MF 20 伊東俊(←山形)

GK 21 清水圭介

MF 22 小屋松知哉(←名古屋)

MF 23 島村拓弥(←京都U-18)

DF 24 内田恭兵

DF 25 麻田将吾(←京都U-18)

DF 26 下畠翔吾

GK 29 永井建成(←熊本)

DF 30 石櫃洋祐

FW 31 大黒将志(←山形から復帰)

(取材・文　折戸岳彦)

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