ベッキーがまたもやイメチェン!?

1月16日、タレントのベッキーが普段のイメージと一風変わった雰囲気の自身の姿をInstagramにて公開した。ベッキーがアップした写真はモノクロで、彼女は大きめのタートルネックのトップスと濃い色のパンツ、フラットソールのパンプスといったシンプルで大人っぽいファッションを身に纏い、花壇のような場所で地べたに腰掛けている。ヘアスタイルは黒髪のショートヘアーをオールバックにかき上げ、太い縁の眼鏡を着用。以前までのカラフルなファッションや元気いっぱいのイメージとは一転、ボーイッシュかつ知的な雰囲気を漂わせている。なお、このスタイリングはベッキー自身によるものだそう!

Photo by @ibuki_k Hair & Make up by @sooyookim Styling by me #film

Becky ベッキーさん(@becky_dayo)が投稿した写真 - 2017 1月 15 11:00午後 PST

ベッキー Instagram

「イケメンですね」「惚れてまうやろ」の声も!?

ベッキーのイメチェン写真にファンからは「めっちゃカッコいい」「ベッキーさんキャリアウーマンみたいで良い感じ」「イケメンですね」「惚れてまうやろー」「ベッキーかっけぇ〜 味がでてきた!!」「短いヘアースタイル、クールで素敵です」「メガネと髪の長さ具合が絶妙にマッチしてます」「キマってる」と好評の声が相次いでいる。最近ではInstagramでもカジュアルファッションや大人っぽいシンプルファッションなどさまざまなスタイルを見せてくれる彼女だが、“イケメン風”なベッキーも魅力がたっぷりだ!

新レギュラー番組の感想も明かす

そんな彼女は1月15日より放送開始となったテレビ番組『北海道からはじ◯(マル)TV』(北海道文化放送)にて新レギュラーMCを担当。初回放送のあとにはInstagramを更新し「ほんとうに楽しい番組がスタートしたんだなぁと実感」「同時に、生放送のむずかしさも実感」と感想を綴った。最近ではテレビや雑誌への露出も増えている彼女。SNSでの投稿も含め引き続き今後の活躍にも注目していきたい!

初回放送、無事おわりました。 たのしかったです。 色々なコーナーがあり、ほんとうに楽しい番組がスタートしたんだなぁと実感。 そして、それと同時に、生放送のむずかしさも実感。 来週がんばります。 額に飾られた言葉にスタッフさんのやさしさを感じました。 ありがとうございました。 #なんてすてきなお部屋だろう

Becky ベッキーさん(@becky_dayo)が投稿した写真 - 2017 1月 15 12:47午前 PST