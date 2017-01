現在受験シーズン真っただ中。

所変わって英国でも、大学から送られてきた1枚の通知が大きな話題となっている。

オックスフォード大学から不合格の通知が

先日、エディターをしているルイーザ・サウンダースさんの娘さんのもとに、名門オックスフォード大学からある知らせが届いた。

残念ながらそれは「不合格通知」だったそう…。

努力の甲斐もなく、希望の大学に入れないとあっては、普通そんな通知はビリビリに破いて、トイレにでも流してしまいたくなるだろうが、ルイーザさんの娘さんはそうはしなかった。

アート作品に姿を変える

彼女の手にかかり、不合格通知は姿を一変させたのだ。

抽象的な絵画作品のようだが、よく見ると「オックスフォードに出願いただきありがとうございます」とか「熟慮の結果」、「あなたに居場所を提供することはできません」「良い結果をお知らせできず残念です」などといった文言が散りばめられている。

母ルイーザさんは以下のようにつぶやいた。

Yesterday, my daughter learned that she hadn’t got into Oxford. By the time I got in from work, she’d made this from her rejection letter pic.twitter.com/KCInrTA1OO - Louisa Saunders (@louisa_saunders) 2017年1月12日

「昨日、娘はオックスフォードには入れないことを知りました。仕事から帰ると、彼女が受け取った不合格通知はこうなっていました」

才能を称える声が続出

同ツイートには15万件を超える「いいね」が付き、創造力豊かな彼女の作品は注目を集めた。

@louisa_saunders She doesn’t need a place at Oxford, she needs her own gallery exhibition.

- Jenny Jones (@GreenJennyJones) 2017年1月13日

「娘さんに必要なのはオックスフォードではなく、展示会場よ」

@louisa_saunders @lesliemolson You have a great kid, too talented for Oxford by far. - Amy Holden Jones (@aholdenj) 2017年1月12日

「娘さんにはオックスフォードを遥かに超える才能があるわ」

@louisa_saunders @AMCELL Oxford missed their chance with your daughter. Bigger and better things coming.

- Val Mackinnon (@ValMackinnon) 2017年1月12日

「オックスフォードが逃した魚は大きい」

@louisa_saunders @danmcculloch ‘mend a broken heart, turn it into art’ - Eve Myles (@TeamEveMyles) 2017年1月13日

「心の傷を癒すべく、アートに変えている!」

@louisa_saunders @SenorLecherer That’s brilliant. My son had same news but made no artwork at all.

- Claire (@enominal) 2017年1月12日

「素晴らしいわ。うちの息子も同じ結果だったけれど、芸術作品になんてしていないもの」

「オックスフォードの損失だ」

等々、彼女の才能を褒めたたえる声が次々に寄せられている。