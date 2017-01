第19回衣装デザイナー組合(CDG)賞のノミネーションが発表され、ストップモーションアニメ映画『クボ・アンド・ザ・トゥー・ストリングス(原題) / Kubo and the Two Strings』がファンタジー映画部門でノミネートされた。アニメ映画が同賞にノミネートされるのは史上初となる。

授賞式は現地時間2月21日にビバリー・ヒルトン・ホテルで開催。今年は、衣装デザイナーとのコラボレーションとサポートを表し、女優メリル・ストリープにディスティングイッシュド・コラボレーター賞が贈られるほか、『ブロードウェイと銃弾』でアカデミー賞にノミネートされた伝説的な衣装デザイナー、ジェフリー・カーランドに生涯功労賞が贈られる。

司会は昨年大ヒットデビューしたテレビドラマ「ディス・イズ・アス(原題) / This Is Us」のマンディ・ムーアが務める。マンディは、それぞれのキャラクターを作り上げるのに重要な役割を果たす衣装を担当するアーティストたちにスポットライトを当てられることをうれしく思うとコメントしている。ノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■コンテンポラリー映画部門

『ラ・ラ・ランド』

『はじまりへの旅』

『LION/ライオン 〜25年目のただいま〜』

『ノクターナル・アニマルズ(原題)』

『アブソリュートリー・ファビュラス:ザ・ムービー(原題) / Absolutely Fabulous: The Movie』

■時代映画部門

『ザ・ドレスメーカー(原題) / The Dressmaker』

『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』

『ヘイル、シーザー!』

『ヒドゥン・フィギュアズ(原題) / Hidden Figures』

『ジャッキー/ファーストレディ 最後の使命』

■ファンタジー映画部門

『ドクター・ストレンジ』

『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

『クボ・アンド・ザ・トゥー・ストリングス(原題)』

『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち』

『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』