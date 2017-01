16日放送の「ミヤネ屋」(日本テレビ系)で、芸能リポーターの井上公造氏が、交際中とされるSEKAI NO OWARI・Fukaseと益若つばさのゴールインの確率を「100%」と断言してみせた。先週、メンバーふたりが同時に結婚を発表したことで話題となったSEKAI NO OWARI。ボーカルのFukaseも2015年12月に益若との交際を認めていたが、昨年12月、益若が自身のSNS上でツーショット写真やFukaseに纏わる投稿を削除していたことから、破局説に発展していた。ところが、東京のスタジオから中継で出演した井上氏は、破局説を否定した。益若は以前より、古い写真を消す傾向があったとし、「交際は間違いなく続いている!」と指摘。さらに「条件」が整えば「100%」の確率で結婚すると断言したのだった。こうした断言に至るのには、Fukaseと益若の子どもの交流があるようだ。益若の子どもの行事の際には、益若の親族のみならずFukaseの親族も参加している、というのだ。この情報に共演者から驚きの声があがる中、井上氏は「結婚が視野に入っていなければこういうことは行われない」と、改めて自身のコメントを裏付けたのだった。「条件」とはFukaseが描くSEKAI NO OWARIの今後の戦略にもよるとのこと。また、メンバーふたりが結婚したこともあり、これまでメンバー4人が共同生活していた通称「セカオハウス」がなんらかの形で「進化」する可能性もあるとしていた。【関連記事】