日本テレビ、WOWOW、Huluが共同制作する、モンキー・パンチ氏の漫画「ルパン三世」に登場する銭形警部を主人公にしたドラマ「銭形警部」のWOWOW版ポスタービジュアルが、このほど完成した。あわせて、本作の放送を記念し、アニメ版「ルパン三世」のTVシリーズや映画を、WOWOWプライムで合計24時間放送することもわかった。

連続ドラマ初主演の鈴木亮平が銭形警部を演じる本作は、日テレで基軸となるストーリーを放送した後、WOWOW、Huluそれぞれが独自のエピソードを展開していくという、日本初の試みを行うドラマ。神出鬼没の大泥棒・ルパン三世の逮捕に命をかける銭形警部にスポットライトを当て、頑固一徹で正義感が強く、悪を決して許さない銭形警部が、さまざまな難事件に挑む姿を描く。

鈴木のほか、前田敦子、三浦貴大が出演。ゲストキャストとして、日本テレビの「金曜ロードSHOW! 銭形警部」には渡部篤郎や上川隆也、WOWOWの「連続ドラマW 銭形警部 漆黒の犯罪ファイル」には渡部をはじめ安田顕、芦名星、原田泰造、Huluの「銭形警部 真紅の捜査ファイル」には要潤、大野拓朗、福士誠治らが登場する。

お披露目されたポスターは、「連続ドラマW 銭形警部 漆黒の犯罪ファイル」のバージョン。「捜査も、正義も、型破り。」というコピーとともに、銭形警部が眉間にしわを寄せて考え込む姿を切りとっている。背景がダークなトーンで配色されているなど、良質な社会派ドラマを生み出し続けるWOWOWらしい重厚な仕上がりだ。

アニメ版は、WOWOWプライムで2月12〜19日(13、17、18日を除く)で放送する。ラインナップは、71〜72年放送のTVアニメシリーズ第1期(全23話)、WOWOW初登場となる「ルパン三世 カリオストロの城」に加え、「ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス」「ルパン三世 バビロンの黄金伝説」「ルパン三世 ルパンVS複製人間」「ルパン三世 DEAD OR ALIVE」「ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE」、スピンオフ作品「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」。

「連続ドラマW 銭形警部 漆黒の犯罪ファイル」(全4話・第1話無料)は、17年2月19日午後10時から毎週日曜WOWOWで放送。また「金曜ロードSHOW! 銭形警部」は、17年2月10日午後9時から日本テレビ系で放送し、「銭形警部 真紅の捜査ファイル」(全4話)は、同日にHuluで配信を開始する。