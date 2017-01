自分や友達の顔を認識して入れ替える「顔交換アプリ」を試したことがある人も多いかと思います。

問題はその手のアプリ、ときどき認識を間違えることもあるようで……。

悲劇の写真になった失敗例をご紹介します。

Face Swaps That Will Terrify You

1.



「後ろで寝ている人と入れ替わっちゃった」

2.



「息子がロボットに」

3.



「1人だけお腹の顔とチェンジ」

4.



「犬よりお皿のほうが顔に見えたようだ」

5.



「なぜ鼻の下と……」

6.

「漫画に出てくるおじいちゃん」

7.

「どうして時計? なぜに斜め?」

8.

「細い目に高い鼻」

9.

「ロボコップ!?」

10.

「ストームトルーパー!?」

11.

「C3PO!?」

12.

「ホラー過ぎる!」

13.

「全部チェックなのに、ここだけ……」



言われてみると顔に見えるものから、どうして認識されたのか不思議になるものまで、13点。

顔交換をするときは、背景に顔以外のものがあまり写ってない写真にしましょう。