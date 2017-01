01.

ネガティブなことばかりに目が行き、ポジティブなことを無視する。

02.

「私って根に持たないの」と言いながら、なにかに負けたとき最低な性格になる。

03.

目の前の相手に集中せず、他の男性ばかり見ている。

04.

他の女性をいちいちライバル視したり、嫉妬したりしている。

05.

束縛して、男同士で遊びに行くことすら許さない。

06.

本人の前では優しいのに、裏で悪口を言っている。

07.

大事な話をしているはずなのに、会話が続かない。

08.

値段が高いものほど「いい」と思っている。

09.

目標を設定するだけで、そこに向かって努力しない。

10.

感情を押し込めて、全然大丈夫じゃないのに「大丈夫」と言う。

11.

思い通りにいかなかったり、欲しいものが手に入らないとすぐ怒り出す。

12.

あらゆることが喧嘩の原因になる。

13.

パートナーのことを友だちや家族の前で悪く言う。

14.

音楽から映画まで、パートナーの好きなものをことごとくバカにしてくる。

15.

家族や友だちと全然仲良くしようとしない。

16.

まだ話の途中なのに、つまらなさそうにスマホを見始める。

17.

自分の話と、他人のウワサ話しかしない。

18.

本当の自分の価値を知らない。

Licensed material used with permission by I Heart Intelligence